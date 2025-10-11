Марс / © Associated Press

Вчені вперше створили детальну карту марсіанських вітрів, проаналізувавши понад 20 років зображень. Виявилося, що вітри на Червоній планеті значно сильніші, ніж вважалося раніше — швидкість повітряних потоків може сягати до 158 км/год.

Про це повідомило Європейське космічне агентство.

Дослідження провела міжнародна команда під керівництвом Валентина Бікеля з Бернського університету у Швейцарії. Науковці відстежили понад тисячу пилових вихорів, які на Марсі називають «пиловими дияволами». Це невеликі торнадо, що здіймають із поверхні червоний пил і створюють вражаючі спіралі, видимі навіть з орбіти.

Дослідники навчили штучний інтелект розпізнавати ці вихори на знімках, зроблених між 2004 і 2024 роками. У результаті з’явився перший у світі каталог пилових дияволів — із даними про їхню швидкість, напрямок руху та розташування.

За спостереженнями, пилові дияволи найчастіше виникають навесні та влітку, переважно вдень, коли поверхня планети прогрівається найсильніше. Більшість таких вихорів утворюється на Амазонській рівнині — великій пиловій ділянці Марса.

Марсіанська атмосфера надзвичайно розріджена, тому навіть вітер у 100 км/год людина майже не відчула б. Попри це, ці вихори відіграють важливу роль у формуванні марсіанської погоди: вони піднімають пил у повітря, змінюють температуру вдень і вночі, а іноді навіть сприяють утворенню хмар.

«Пилові дияволи роблять видимим зазвичай невидимий вітер. Вимірюючи їхню швидкість і напрямок руху, ми почали картографувати вітер по всій поверхні Марса. Раніше це було неможливо, оскільки у нас не було достатньо даних для проведення таких вимірювань у глобальному масштабі», — пояснив керівник дослідження Валентин Бікель.

За його словами, отримані дані не лише відкривають нові знання про клімат Марса, а й важливі для планування майбутніх місій, зокрема щоб передбачати, як пил осідає на сонячних панелях марсоходів.

Дослідження допоможе у підготовці місії ExoMars Rosalind Franklin, запуск якої заплановано на 2030 рік. Каталог пилових дияволів уже відкритий для науковців усього світу, а нові дані з орбітальних апаратів додаються щодня. Це дозволить точніше прогнозувати умови на Марсі та безпечніше планувати дослідження планети в майбутньому.

