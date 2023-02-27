Виявити життя на Марсі зараз неможливо: вчені пояснили чому

Сучасні технології не завжди можуть помітити сліди життя на поверхні нашої планети.

Вчені опублікували нове дослідження, в якому говориться, що виявити ознаки мікробного життя на Марсі, що давно існувало, неможливо за допомогою наукових інструментів.

Про це пише Live Science.

Вчені провели своє нове дослідження в пустелі Атакама в Чилі, яка є одним із найпосушливіших місць на Землі та має схожі геологічні особливості з поверхнею Марса. Схожі місця на Червоній планеті наразі вивчають два марсоходи NASA – Curiosity та Perseverance. Останній активно шукає у місцевих гірських породах ознаки давнього мікробного життя.

Такі ж давні та сучасні мікроби ховаються у гірських породах у пустелі Атакама на Землі. Вчені використовували ті ж наукові інструменти, які є у марсоходів і з'ясувалося, що вони не можуть розпізнати органічний матеріал, пов'язаний із живими мікроорганізмами.

Вчені вважають, що марсоходи можуть отримати результат своїх досліджень на місці, яке виявиться неправдою, тобто вони можуть вивчити матеріал, який буде зовсім не пов'язаний з мікроорганізмами на самій планеті - потрібно відправити туди нові марсоходи з більш чутливими приладами.

Нагадаємо, дослідники з’ясували, коли і як зникло життя на Марсі.

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