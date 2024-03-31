Виявлена трипільська сокира, якій понад 5 тисяч років, перевернула уявлення істориків

У польському Грубешівському повіті археологи відкопали мідну сокиру, датовану 4-3 тисячоліттям до н. е., яка має особливе значення, пов'язане із загадковою трипільською культурою. Ця знахідка перевернула уявлення істориків про давню історію регіону.

Про це пише Arkeonews.

Експерти з Люблінського воєводського консерватора пам'яток ретельно дослідили її розміри та майстерність виготовлення. Сокира завдовжки 7,4 см з широким віялоподібним лезом 4,1 см і прямокутним опуклим топорищем 0,9 см х 0,6 см демонструє майстерну металургійну техніку свого часу.

Щоб розгадати таємниці цього артефакту, археологи тісно співпрацювали, аналізуючи його культурний та хронологічний контекст. Вони виключили приналежність представленої сокири до культур бронзової доби, оскільки артефакт ніяк не відповідає відомим і вже досить добре визнаним типологіям сокир цього періоду.

Порівнявши сокиру з подібними знахідками з України, зокрема, з села Щербанівка на Київщині, вони встановили зв'язок з трипільською культурою. Фрагменти кераміки, знайдені разом із сокирою, надали вирішальні докази, які дозволили фахівцям датувати її пізнім періодом між 4 і 3 тисячоліттям до нашої ери.

Значення цієї знахідки виходить за межі простого археологічного інтересу. Вона проливає світло на експансивність трипільської культури, припускаючи, що її вплив простягався далі на захід, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, в Італії під час розкопок виявили печеру містичного циклопа.

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