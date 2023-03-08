Виявлений гігантський астероїд може впасти на Землю: коли це станеться

Учені з Європейського космічного агентства кілька днів тому виявили новий астероїд, який має шанс впасти на Землю в найближчому майбутньому.

Про це пише Forbes.

Новий космічний камінь отримав назву 2023 DW і його ширина становить приблизно 50 метрів, що відповідає висоті 16-поверхового будинку. Навіть якщо цей астероїд впаде на Землю, він не знищить нашу цивілізацію і люди не зникнуть, як динозаври. Проте цей астероїд здатний завдати значної шкоди інфраструктурі, якщо впаде у густонаселених районах планети.

З іншого боку, вчені вважають, що ця ймовірність наразі становить 1 до 625, тобто це досить малоймовірна подія. І часто буває так, що попередні оцінки та подальші результати спостережень за астероїдами не збігаються.

Камінь шириною 50 метрів – це серйозна загроза для Землі, хоча вона вважається і малоймовірною, кажуть астрономи. Може трапитися так, що навіть якщо астероїд увійде в атмосферу Землі, то він розпадеться на дрібніші частини, що значно зменшить загрозу для людей. Що стосується місця можливого падіння астероїда 2023 DW 2046 року, то моделювання показало, що камінь може впасти в Тихому океані, але також існує можливість його падіння на території США або Індонезії.

Раніше стало відомо, що до Землі наблизяться три астероїди. Експерти NASA стверджують, що один з них - розміром із футбольне поле.

Рідкісне явище: вченні помітили величезний астероїд над Ла-Маншем

Читайте також: