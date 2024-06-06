Виявлено ген, який може сповільнювати старіння: що кажуть вчені

Вчені з Китаю з'ясували, що посилення гена, який є у всіх нас, може уповільнювати швидкість зношування клітин.

Про це пише Daily Mail.

Китайські вчені зробили відкриття, вивчаючи ДНК плодових мух. Дослідники виявили ген, який визначає, чи помруть мухи молодими. Вони прогнали цей ген через базу даних людей і виявили збіг на 93% з людським геном, відомим як DIMT1.

Під час експерименту людські клітини піддали впливу радіації, що певною мірою можна порівняти з віковою деградацією, яка відбувається з часом у людей. Клітини з посиленим геном DIMT1 "старіли" на 65% повільніше, ніж у контрольній групі.

За словами вчених, виявлений людський ген і ген комахи змінюють структуру мітохондрій, що відіграє роль у балансуванні окислювального стресу, який запускає процес старіння. Мітохондрії відповідають за вироблення енергії, яка необхідна клітинам для функціонування. Коли ж клітини не отримують енергії в повному обсязі, тоді тканини або органи в нашому організмі перестають працювати належним чином. Саме в цей момент починається процес старіння.

Нагадаємо, жінка винайшла геніальний спосіб зупинити старіння. Щоб зупинити час і сповільнити процеси старіння, достатньо додати до свого раціону один овоч.

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