Виявлено гігантську 300-річну глибоководну "істоту", яку можна побачити з космосу – фото

Велетенську морську істоту завширшки понад 34 м виявили в Тихому океані поблизу Малаулало, Соломонові острови. Відкриття сталося після того, як учені знайшли тисячі невідомих істот у найглибшій точці Землі.

Як пише Express, Pavona clavus, тип гігантських коралів, схожий на рослину, і насправді є двоюрідним братом медуз і морських анемонів, утворюючи величезні колонії, укладені в тверду, як скеля, оболонку, прикріплену до морського дна.

Ця колонія коралів б'є рекорди: вона сягає 34 метрів у ширину, 32 метрів у довжину і близько 5,5 метрів заввишки. Вона на 12 метрів менша за попереднього рекордсмена з Американського Самоа.

Відкриття зробив фотограф Ману Сан Фелікс, який натрапив на велетенський корал під час занурення з аквалангом навколо затонулого корабля для проєкту National Geographic Pristine Seas.

Корали Pavona clavus / Фото: SIBC

Ману Сан Фелікс не міг приховати свого захоплення: "Дивовижно бачити, як щось таке велике і таке старе – близько 300 років – відновлюється, попри такі значні зміни в навколишньому середовищі".

Коралові рифи перебувають в облозі в усьому світі, оскільки зміна клімату спричиняє підкислення океану, серед інших небезпек, таких як забруднення, надмірний вилов риби та шкідливі методи вилову.

Але для Pavona clavus є і позитивний момент: попри загальну нестабільну ситуацію з коралами, він занесений до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи як такий, що "спричиняє найменше занепокоєння".

Команда експедиції, яка виявила масивний корал, описала його як такий, що має "чудовий стан здоров'я". Організм настільки великий, що, за словами National Geographic, його можна було б побачити з космосу.

Корали Pavona clavus / Фото: SIBC

Моллі Тіммерс, головна науковиця експедиції, розповіла, що це відкриття "було справді випадковим". Вона також додала: "Його знайшли вночі перед тим, як ми переходили на іншу ділянку".

Гелен Фіндлі, біологічна океанографиня з Плімутської морської лабораторії у Великій Британії, яка не брала участі в експедиції, висловила своє здивування, сказавши: "Дивовижно, що вони щойно знайшли це, і ніхто не помічав цього раніше. Він трохи сплюснутий і просто продовжується далі. Це дає вам той вау-фактор – життя дійсно створило це і підтримало цю величезну колонію. Наче наші предки все ще там, у воді".

Нагадаємо, вчені відкрили новий вид акул, що жили 340 млн років тому. Науковці пролили світло на загадкову групу вимерлих хижаків.

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