Виявлено монументальну 3000-річну споруду, яка підтверджує біблійні історії – фото

Археологи виявили 3000-річну структуру, що підтверджує біблійні історії.

Про це пише LADbible.

Споруда – рів довжиною дев'ять метрів – розташована у Місті Давида в Єрусалимі та згадується у двох різних книжках Біблії.

Упродовж десятиліть вчені намагалися довести, що Місто Давида колись було поділено на дві частини, і тепер рів доводить, що це було саме так.

Археологи з Управління давнини та Тель-Авівського університету виявили рів, який, як вважають, утворився в результаті розкопок скелі між Містом Давида та районами Храмової гори та Офеля.

Це надзвичайно важливе відкриття: команда, яка пояснює результати, підтверджує, що рів був сформований у залізному віці, що відповідає періоду часу, коли були написані Книга Царств та Книга Самуїла. У цих книжках місто описується як розділене на дві частини.

Місто Давида / Фото: Facebook/Israel Antiquities Authority

Дослідники з Ізраїльської асоціації старовин (IAA) пояснили: "Це драматичне відкриття, яке відкриває нову дискусію про терміни з біблійної літератури щодо топографії Єрусалима, таких як Офель і Мілло".

Тим часом, доктор Йіфтах Шалев, керівник розкопок, додав: "Такі значні будівельні підприємства та розробки кар'єрів у Єрусалимі зазвичай датуються середнім бронзовим віком – близько 3800 років тому (початок 2-го тисячоліття до нашої ери). Якщо рів був виритий у період, він призначався для захисту міста з півночі – єдиного слабкого місця схилу Міста Давида. Ми впевнені, що він використовувався за часів Першого Храму та Юдейського царства (дев'яте століття до нашої ери), тому він створював чіткий буфер між житловим містом на півдні та верхнім містом на півночі".

У першій Книзі Царств (11:27) згадується поділ міста, коли цар Соломон "забудував Мілло і закрив пролом у Місті Давида, батька свого".

Місто Давида / Фото: Facebook/Israel Antiquities Authority

Широко поширена думка, що перші люди оселилися в Єрусалимі в епоху ранньої бронзи, тобто близько 3500 до н.е.

"І знову відбуваються відкриття, які проливають нове та яскраве світло на біблійну літературу", - сказав Елі Ескусідо, директор IAA. "Коли ви стоїте на дні цих гігантських розкопок, оточених величезними висіченими стінами, неможливо не дивуватися і не дякувати тим древнім людям, які близько 3800 років тому буквально переміщали гори і пагорби".

Нагадаємо, раніше археологи виявили нові докази біблійної історії про Мойсея та поневіряння євреїв. Вчені поділилися результатами досліджень.

Читайте також: