Виявлено нову частину Сонячної системи: що про це кажуть вчені

За орбітою Плутона ховається ще один невідомий пояс Койпера.

Група астрономів оголосила про те, що вони виявили за межами пояса Койпера 12 нових об'єктів, що вказує на існування другого пояса Койпера, а значить регіону Сонячної системи, про який ми ще не знали.

Про це пише Live Science.

Якщо це відкриття, зроблене за допомогою наземних телескопів, підтвердиться, то виявиться, що наша Сонячна система набагато більша і більш схожа на інші відомі зоряні системи.

Зі слів вчених, коли вони шукали нові цілі для дослідження космічного апарату "Нові горизонти" (він перебуває на відстані 57 астрономічних одиниць від Сонця), вони знайшли 12 нових великих об'єктів на відстані приблизно 60 астрономічних одиниць від нашої зірки.

Наявність цих об'єктів може підтвердити дані, які зібрав апарат "Нові горизонти".

Раніше стало відомо, що у Сонячній системі була ще одна планета.

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