Виявлено нову частину Сонячної системи: сенсаційне дослідження вчених

Вчені використали телескоп Subaru, щоб здійснити спостереження за околицями Сонячної системи. Нові дані показують, що регіон наповнений карликовими планетами і крижаними об'єктами - він дійсно простягається далі, ніж припускали астрономи.

Про це пише Universe Today.

Нові спостереження із Землі дали змогу виявити кілька нових крижаних об'єктів невеликого розміру. Справжнім сюрпризом для астрономів стало те, що щонайменше двоє з цих об'єктів перебувають на відстані понад 50 астрономічних одиниць (1 астрономічна одиниця — це приблизно 150 млн км) від Сонця. Це передбачувана межа, де закінчується пояс Койпера (починається він на відстані трохи більше 30 астрономічних одиниць).

Наразі зонд "Нові горизонти" є найдальшим апаратом NASA в Сонячній системі. Далі знаходяться тільки зонди "Вояджер-1" і "Вояджер-2", але вони вже перебувають у міжзоряному просторі.

Згідно з новим дослідженням, астрономи вважають, що насправді пояс Койпера має інший розмір, ніж показували минулі спостереження, але він також може складатися з двох частин. Тобто може існувати внутрішній і зовнішній пояс Койпера.

Раніше стало відомо, що вчені виявили іншопланетне життя у Сонячній системі.

Місяць з'їв сонце: як рідкісне природнє явище бачили у Бостоні?

Читайте також: