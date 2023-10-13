Виявлено нову осу-"вампіра": вона жалить, смокче кров і поїдає зсередини (фото)

Вчені в Південній Америці виявили новий вид ос, який жалить, смокче кров і живиться своєю здобиччю зсередини, відкладаючи личинки під шкіру жертви.

Про це пише nypost.com.

Дослідники натрапили на цих вампіричних істот під час роботи в Національному заповіднику Алпауайо-Мішана в перуанській Амазонії, який часто називають тропічним найбіорізноманітнішим лісом у світі.

Новий вид ос / Фото: Kari Kaunisto

Моторошна жовта істота може вирості до 1,7 см і має незвичайно велику голову, яка отримала назву Capitojoppa amazonica. Сapito - іспанське прізвисько людини з великою головою.

Яйця цієї оси зазвичай вилуплюються через декілька кілька днів. Нащадок буде продовжувати розвиватися всередині комахи, з'являючись лише тоді, коли воно перетвориться на дорослу осу, що повністю сформувалася.

Новий вид ос / Фото: Kari Kaunisto

Однак є й хороші новини: люди не посідають перше місце у списку живих істот, які можуть стати жертвами цієї оси. Перевага надається гусеницям, жукам та павукам.

Нагадаємо, раніше дослідники виявили, що самки жаб інсценують свою смерть, щоб уникнути сексу. Також вони використовують й інші маневри ухилення.

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