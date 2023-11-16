Виявлено нову планету, на якій іде дощ із піску – фото, подробиці

На ній також спостерігаються гарячі температури та бурхливі вітри.

Космічний телескоп NASA імені Джеймса Вебба виявив планету, де піщинки падають у вигляді дощу.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Nature.

Планета Wasp-107b розташована на відстані 200 світлових років у сузір'ї Діви і вже привернула увагу астрономів, оскільки вона дуже велика, але дуже легка, за що отримала прізвисько "планета з цукрової вати".

Нова планета, на якій іде дощ із піску / Фото: Klaas Verpoest/Johan van Looveren/LUCA School of Arts/KU Leuven/PA

Останні спостереження дають безпрецедентне уявлення про дивний та екзотичний світ за межами нашої сонячної системи, де є хмари із силікатного піску та дощ, гарячі температури, бурхливі вітри і виразний запах діоксиду сірки, як від сірників, що згоріли.

"Наші знання про інші планети засновані на тому, що ми знаємо із Землі, - сказав професор Лін Десін з Католицького інституту Левена і перший автор дослідження. - Це дуже обмежені знання".

Планету було відкрито 2017 року після того, як астрономи помітили характерне періодичне мерехтіння світла від батьківської зірки щоразу, коли планета проходила перед нею. "Це як муха перед вуличним ліхтарем, - сказав Десін. - Ви бачите невелике затемнення світла".

Джеймс Вебб виводить ці спостереження на новий рівень, вимірюючи зоряне світло, яке фільтрується через атмосферу планети. Оскільки різні елементи поглинають світло різної довжини спектр зоряного світла показує, які гази присутні.

Wasp-107b за масою схожий на Нептун, але завбільшки майже з Юпітер, а його велика і розсіяна природа дозволяє телескопу Джеймса Вебба зазирнути глибоко в його атмосферу.

Останні спостереження, опубліковані в журналі, виявили наявність водяної пари та діоксиду сірки, які надають атмосфері запаху згорілих сірників. Також уперше ідентифіковано хімічний склад хмар на іншій планеті – у разі силікатного піску.

В атмосфері планети буде щось схоже на кругообіг води на Землі, але натомість відбуватиметься циклічне переміщення піску між твердим і газоподібним станами. З гарячих і нижніх шарів атмосфери з температурою, близькою до 1000°C, пари силікатів піднімалися вгору, охолоджувалися і утворювали мікроскопічні піщинки, надто маленькі, щоб їх можна було побачити. Зрештою, ці хмари піщаного пилу стануть досить щільними, щоб розпочати дощ назад у нижні шари атмосфери. Нижче за певний рівень пісок знову перетворюється на пару, завершуючи цикл.

"Хмари будуть подібні до туманного пилу, - сказав Десін. - І ці частинки піску рухаються із надзвичайно високою швидкістю. Декілька кілометрів на секунду".

Основна мета космічного телескопа Джеймса Вебба - аналіз атмосфер далеких планет і пошук біосигнатур газів, які можуть вказувати на наявність життя. Wasp-107b не розглядається як ймовірний кандидат з огляду на клімат з температурою 1000°C та відсутність твердої поверхні. "Це абсолютно вороже - не для нас", - сказав Десін.

Нагадаємо, місія NASA зіткнулася з астероїдом Діморф. Астроном-любитель зазнімкував цей момент на відео і оприлюднив його.

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