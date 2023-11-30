Виявлено нову зоряну систему із шести планет: чим вона унікальна (відео)

Астрономи виявили рідкісну сім'ю з шести планет, розташованих приблизно в 100 світлових років від Землі.

Про це пише CNN.

Шість екзопланет, які обертаються навколо яскравої зірки, подібної до Сонця, під назвою HD110067, яка розташована в сузір'ї Coma Berenices на північному небі.

Вчені виявили нову зоряну систему із шести планет / Фото: Thibaut Roger/NCCR PlanetS

Більші ніж Земля, але менші ніж Нептун, планети відносяться до малозрозумілого класу субнептунів, які зазвичай обертаються навколо зірок типу Сонця в Чумацькому Шляху. А планети, позначені літерами від b до g, обертаються навколо зірки у небесному танці, відомому як орбітальний резонанс.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature, існують помітні закономірності в тому, як планети завершують свої орбіти і надають одна на одну гравітаційні сили. На кожні шість витків, що здійснюються планетою b, найближчою до зірки планетою, крайня планета g здійснює один оберт.

Оскільки планета c робить три обороти навколо зірки, планета d робить два, а коли планета e робить чотири обороти, планета f робить три.

Цей гармонійний ритм створює резонансний ланцюжок, у якому всі шість планет вирівнюються кожні декілька орбіт.

Що робить це планетне сімейство незвичайною знахідкою, так це те, що мало що змінилося відтоді, як система сформувалася понад мільярд років тому, і це відкриття може пролити світло на еволюцію планет і походження поширених субнептунів у нашій рідній галактиці.

Дослідники вперше звернули увагу на зоряну систему 2020 року, коли супутник НАСА для дослідження транзитної екзопланети (TESS) виявив зниження яскравості HD110067.

Космічний телескоп на орбіті навколо Землі у пошуках екзопланет / Фото: ESA/ATG medialab

Падіння зоряного світла часто передбачає наявність планети, яка проходить між зіркою-господарем і супутником-спостерігачем, коли планета рухається своєю орбітальною траєкторією. Виявлення цих провалів світності, відоме як транзитний метод, є однією з основних стратегій, які використовуються вченими для ідентифікації екзопланет за допомогою наземних та космічних телескопів.

Нагадаємо, вчені виявили два гарячі Юпітери. Це масивні газові гіганти, що обертаються настільки близько до своїх зірок, що там немає можливості появи життя.

Читайте також: