Виявлено п'ять нових видів їжаків з м'якою шерстю – фото

Раніше було відомо лише про два види їжаків з м’якою шерстю.

Вчені виявили п'ять нових видів м'якошерстих їжаків із Південно-Східної Азії.

Про це пише ВВС.

Для цього відкриття знадобилося декілька наукових місій. Дослідники також провели повторну оцінку зразків ссавців, які десятиліттями перебували у музейних колекціях.

Це детальне біологічне дослідження показало, що дві тварини у музеях є новими для науки видами. Було підтверджено, що троє інших, які були віднесені до підтипів одного виду, досить відрізняються одне від одного, щоб їх можна було офіційно визнати окремими видами.

Їжаки з м'якою шерстю / Фото: QUENTIN MARTINEZ

Одна з головних дослідниць, докторка Мелісса Гокінс зі Смітсонівського національного музею природної історії (SMNH), розповіла, що це відкриття показало "дивовижне" розмаїття життя на нашій планеті, яке ще належить розкрити.

"Ми думаємо, що знаємо про світ природи. Але навіть про такі групи, як ссавці, особливо про ті дрібні істоти, які живуть у важкодоступних місцях проживання, ми насправді знаємо зовсім небагато. Виявлення подібних тварин може привернути увагу до екосистем, яким дуже загрожує небезпека", - сказала вона.

Що таке м'якошерсті їжаки

Тварини належать до групи їжаків Hylomys, що мешкають у Південно-Східній Азії. Раніше було відомо лише два види, а це відкриття довело їх число до семи.

Це маленькі довгоносі ссавці, і хоча вони належать до того ж сімейства, що й знайоміший їжак, вони швидше пухнасті, ніж колючі.

Їжаки з м'якою шерстю / Фото: DAVID AWCOCK

Як відкрили новий вид

На погляд нефахівця мініатюрні ссавці мають однаковий вигляд, але команда виявила ключові відмінності в їхніх генетичних кодах, а також відмінності у їхній фізичній формі, особливо в головах та зубах.

"У них дійсно класні черепи - вони крихітні, але у них дуже гострі зуби", - сказала Мелісса Гокінс. "Якби вони були більшими тваринами, вони були б досить страшними".

Вчені назвали один особливо довгозубий вид, виявлений ними в одній із музейних колекцій, — Hylomys macarong, назва якого походить від в'єтнамського слова, що означає "вампір".

Їжаки з м'якою шерстю / Фото: QUENTIN MARTINEZ

Окрім вивчення тварин у дикій природі, дослідники вивчили зразки з 14 різних колекцій природної історії в Азії, Європі та США.

Два недавно відкриті види — Hylomys vorax та Hylomys macarong — були виявлені в колекціях Смітсонівського інституту та Університету Дрекселя у Філадельфії, де вони зберігалися в ящиках протягом декількох десятиліть.

Дослідники зібрали достатньо генетичного матеріалу від трьох інших видів, які раніше були віднесені до підвидів, щоб виявити їхні біологічні відмінності.

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Кожен вид Hylomys мешкає в трохи різному середовищі — деякі в низинних лісах, а деякі — на великих висотах.

Відкриття опубліковано у Зоологічному журналі Ліннеївського товариства.

Нагадаємо, в Індії сотні рідкісних та отруйних морських істот викинуло на пляж. Вони зазвичай мешкають дуже глибоко.

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