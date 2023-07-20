Вкритий мільйоном яєць: вчені знайшли на дні Тихого океану активний стародавній вулкан

Дослідники виявили тихоокеанського білого ската, який відкладав яйця на вершині вулкану на глибині майже 1500 м.

Неподалік від Канади на дні Тихого океану вчені дослідили стародавній підводний вулкан і з’ясували, що він досі діє та вкритий тисячами гігантських яєць.

Про це йдеться у відповідному дослідженні, повідомляє LiveScience.

До цього дослідження вчених вважалося, що вулкан давно загас, і що навколо нього замерзли води. Проте виявилося, що підводний вулкан досі б'є теплою водою. Він здіймається на 1100 м над океанічним дном і вкритий глибоководними коралами.

Вчені встановили, що гаряча та збагачена мінералами рідина підтримує температуру навколишніх вод, і цим забезпечує ідеальні умови для виживання деяких океанських істот на глибині. Зокрема, вдалося виявити тихоокеанського білого ската, який відкладав яйця на вершині вулкана на глибині майже 1500 м.

"Це справді особливе місце на вершині справді особливого місця", – зазначила морська біологиня з Міністерства рибальства та океанів Канади, головна дослідниця експедиції Шеріс Дю Пре.

Вона розповіла, що єдиний з раніше виявлених тихоокеанських розплідників білих скатів був знайдений на Галапагоських островах. Однак "він налічував близько десятка або двох десятків яєць". Водночас на вершині цього вулкана може бути і мільйон яєць.

"Я б оцінила, що на вершині підводної гори, яка була вкрита яйцями, було – я не знаю – 100 000? Мільйон?" – сказала Дю Пре.

Вона додала, що яйця були великого розміру – близько 50 см в поперечнику.

Окрім того, вчені вперше в історії зафіксували на відео, як тихоокеанський білий скат відкладає яйця.

Вчені вперше зафіксували на відео, як тихоокеанський білий скат відкладає яйця / Фото: NEPDEP 2023

Тихоокеанські білі скати – родичі акул та звичайних скатів і є одними з найбільш глибоководних видів скатів. Вони живуть на глибинах від 800 до 2900 м біля західного узбережжя Північної та Центральної Америки. Дорослі самки скатів можуть виростати до 2 м завдовжки. Вони відкладають прямокутні яйця, які відомі як "русалчині сумочки".

Вчені зазначають, що для розвитку молодих особин скатів потрібно чотири роки, однак тепла вулканічна вода, можливо, прискорює період виношування яєць. А ще вершина підводної гори – майже кораловий сад, тож є безпечним розплідником.

Нагадаємо, вчені знайшли скам'янілість динозавра і борсукоподібного ссавця, що зійшлися у вічній сутичці на смерть 125 млн років тому.

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