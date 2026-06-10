Вкриває кригу золотим пилом: чим небезпечний унікальний вулкан на найхолоднішому континенті

Гора Еребус є найпівденнішим вулканом планети, який щодня викидає в повітря 80 грамів золота / © Getty Images

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В Антарктиді активний вулкан Еребус регулярно викидає у повітря разом із газом та парою дрібні кристали металевого золота. Завдяки цій унікальній геологічній активності щодня на навколишні крижані простори осідає близько 80 грамів дорогоцінного металу.

Про це дивовижне природне явище пише наукове видання IFLScience.

Золоті викиди та особливості Еребуса

Гора Еребус є другим за величиною вулканом Антарктиди з висотою 3764 метри. У його кратері розташоване розпечене лавове озеро, яке безперервно вирує ще з 1972 року. Саме ця активність призводить до викиду шлейфів газу, що містять золоті частинки розміром не більше 20 мікрометрів.

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Дослідникам вдалося виявити сліди цього золотого пилу в навколишньому повітрі на відстані до 1000 кілометрів від самого кратера. Загалом під крижаним покривом Західної Антарктиди та Землі Мері Берд приховано понад 138 вулканів. Проте наразі активними залишаються лише близько 9 із них.

Загрози через танення льодовиків

Еребус належить до так званого Тихоокеанського вогняного кільця, де відбувається постійний рух тектонічних плит. Через глобальне потепління та прискорене танення антарктичних льодів науковці прогнозують значне посилення вулканічної активності в цьому регіоні. Танення льоду зменшує тиск на підземні магматичні камери, що неминуче призводить до нових масштабних вивержень.

Автори нового дослідження за 2024 рік попереджають про виникнення небезпечного замкненого кола для екології планети. Збільшення кількості вивержень ще більше прискорить танення крижаного покриву, що вкрай негативно вплине на підвищення рівня світового океану.

«За таких умов ми виявили, що зникнення льодовикового покриву над вулканом призводить до більш частих вивержень, які можуть прискорити танення льоду, що лежить вище», — пояснили вчені у своїй науковій праці.

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Нагадаємо, вулкан Єллоустоун може працювати не так, як вважали вчені раніше. Нове дослідження показало, що у нього немає глибинного джерела магми, а його активність визначають тектонічні процеси у земній корі.

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