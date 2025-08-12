Власникам iPhone залишилося 30 днів, аби продати свій телефон: у чому справа

iPhone / © pixabay.com

Реклама

Наближається осінь, а разом з нею і традиційний анонс нової лінійки iPhone. Цьогоріч, за чутками, iPhone 17 буде представлений 9 вересня. Це критичний момент для тих, хто планує продати свій старий смартфон. Експерт із ринку вживаної техніки Сем Вілсон, директор компанії Gadget GoGo, закликає власників iPhone діяти негайно, аби не втратити до 30% початкової вартості.

Про це пише Express.co.uk.

За його словами, більшість користувачів чекає анонсу, щоб продати свої телефони, що призводить до перенасичення ринку та різкого падіння цін. Моделі iPhone 16 Pro та Pro Max можуть здешевшати на 150-300 фунтів стерлінгів протягом першого місяця після запуску нової моделі. Ця тенденція стосується і старіших телефонів, таких як iPhone 13 та iPhone 14.

Реклама

Вілсон радить зафіксувати ціну на свій телефон вже зараз, скориставшись послугами сервісів зворотного викупу, які дозволяють користуватися пристроєм ще декілька тижнів. Він підкреслює, що iPhone, хоч і краще зберігають вартість, ніж більшість Android-смартфонів, все одно зазнають значних втрат у ціні, якщо пропустити «вікно» для продажу.

Ходять чутки, що до iPhone 17 приєднаються iPhone 17 Pro та 17 Pro Max, а також спеціальна нова надтонка модель, яка потенційно отримає назву iPhone 17 Air. Ці телефони можуть надійти у загальний продаж у п’ятницю, 19 вересня, і до того часу, за словами Вілсона, ваш поточний iPhone не продаватиметься за такою ціною, яку зараз вважає ринок уживаних товарів.

«iPhone зазвичай зберігають свою вартість краще, ніж інші бренди, що робить час продажу ще важливішим. Ви починаєте з вищої вартості перепродажу, тому фактична сума, яку ви втрачаєте через очікування, може бути величезною», — сказав він.

Нагадаємо, попри наявність офіційного імпортера, більшість iPhone в Україні потрапляють на ринок нелегально.