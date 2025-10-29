Власники AirPods Pro 3 скаржаться на кров із вух після їх використання (фото)

AirPods / © Apple

Власники нових AirPods Pro 3 повідомляють про біль у вухах, порізи та кровотечі після звичайного використання, вказуючи на новий сенсор для вимірювання пульсу. Apple наразі запевняє, що серйозних проблем із дизайном не виявлено.

Про це пише видання Headphonesty.

За словами користувачів, рани з’являються у тих самих місцях незалежно від розміру амбушюрів, що робить випадковість малоймовірною.

Користувачі Reddit та інших платформ почали масово публікувати фото й відео, де видно відкриті ранки та кров після тривалого носіння навушників. Інциденти варіюються від легкої подразненості до серйозних порізів, які вимагали медичної допомоги.

Наприклад, користувач Lyao1235 показав фотографії, де видно кров із лівого вуха після довгого носіння навушників в аеропорту. Він зазначив, що відчув тиск у вусі перед тим, як витягти навушник і виявити травму.

Інші користувачі повідомляли про ідентичні порізи на обох вухах, які формуються у тих самих зонах — навколо внутрішнього слухового проходу і трагуса, маленького хрящового виступу біля входу у вухо. Деякі також помічали невеликі шишки або плями крові після того, як навушники випадково вислизали.

Медичний працівник серед коментаторів визначив такі ушкодження як травми тиску другої стадії, що виникають через постійний тиск на одну ділянку та обмеження кровообігу. Навіть спроби підібрати інший розмір амбушюр не завжди усували біль і дискомфорт.

Проблема хоча й досить рідкісна, проте зустрічається частіше, ніж із попередніми AirPods Pro 2, і вказує на можливу конструктивну особливість, а не лише на індивідуальні особливості форми вуха користувачів.

Сенсор для вимірювання пульсу під підозрою

Багато користувачів вказують на новий сенсор пульсу, чорний круглий елемент на внутрішньому боці навушника, який може тиснути на задню частину трагуса. Це створює постійний тиск на одну точку, який не змінюється навіть у разі використання різних амбушюрів.

Досвід користувачів різниться: деякі відчувають сенсор як абсолютно рівний і не відчувають дискомфорту, інші помічають невеликий виступ або шорсткість, що співпадає з появою болю чи порізів.

«Можливо, є дефект на деяких партіях, де сенсор виступає або трохи занурений, утворюючи гострі краї, які й спричиняють травми», — написала користувачка AccidentalSister. Інші припускають, що виробничі варіації або неправильно з’єднані шви на корпусі можуть створювати аналогічний ефект.

Крім того, користувачі, які постійно тримають увімкнений моніторинг пульсу, зазначають тепло в зоні контакту сенсора зі шкірою, що разом з постійним тиском і можливим виступом може з часом спричиняти подразнення шкіри.

Важливо зауважити, що наразі це спостереження користувачів і гіпотези, а не підтверджені дефекти продукту.

Можливі рішення та обхідні шляхи

Користувачі Reddit обговорюють різні способи уникнути травм: зміна амбушюрів, використання додаткових накладок, корекція положення навушника, а також обмеження тривалості носіння. Результати різняться від користувача до користувача, тож наразі універсального рішення не існує.

