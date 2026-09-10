Вмістить 20 хмарочосів: на дні океану розгледіли велетенську аномалію

База іншопланетян на дні океану / Реконстукція ШІ / © Фото з відкритих джерел

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Самопроголошений дослідник непізнаних літаючих об’єктів Скотт Ворінг розгледів на глобальних картах морського дна величезну прямокутну аномалію. Вона має довжину близько 10 миль, ширину 4 милі та неймовірно нагадує штучно створений об’єкт.

Про ці незвичні підводні знахідки пише Daily Mail.

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Таємнича база прибульців під водою

Дослідник виявив цю формацію під час вивчення карт проєкту Seabed 2030, оцінивши її залягання на глибині 15—25 км під морським дном. За його переконанням, такі колосальні розміри та незвична форма виключають імовірність природного геологічного утворення.

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«Ця іншопланетна база має чистий і доглянутий вигляд», — написав уфолог, припустивши постійну присутність мешканців.

На своєму каналі Скотт Ворінг також додав, що всередині цієї структури легко могло б поміститися 20 хмарочосів розміром з Емпайр-Стейт-Білдінг. Звісно, наразі не існує жодних офіційних підтверджень чи детальних гідролокаційних знімків, які б доводили штучне походження цієї глибоководної аномалії.

«Це настільки величезне утворення, що всередині нього могло б жити ціле місто», — захоплено поділився ентузіаст.

Затонуле місто біля берегів Куби

Цього ж тижня уфолог відзвітував про ще одну знахідку, яка нагадує залишки втраченої цивілізації на захід від узбережжя Куби. На океанічному дні він помітив серію слабких паралельних ліній, що перетинаються на площі 7 або 8 миль в одному напрямку та 3 милі в іншому.

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«У цьому місці дуже багато правильних геометричних фігур, які вказують на розумне створення чогось на дні», — зазначив дослідник.

Він схиляється до думки, що ці підводні руїни належать стародавній людській цивілізації, адже їхній дизайн виглядає досить примітивно. Загадкова структура дуже нагадує легендарну Атлантиду, яка могла бути побудована на кораловому рифі й згодом піти під воду.

«Землетрус міг струсонути його настільки сильно, що корал міг просто обвалитися сам на себе, і весь острів потонув би», — пояснив свою теорію Скотт Ворінг.

Нагадаємо, новий знімок марсохода NASA спровокував суперечки про руїни іншопланетної цивілізації. Скотт Ворінг вважає, що це руїни споруди з дверним отвором, схожої на стародавнє житло розумних істот.

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