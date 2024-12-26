Вміє зменшувати мозок: вчені виявили унікальну особливість бурозубки

Дослідження поведінки бурозубки (Sorex araneus) виявило неймовірну стратегію виживання в холодну пору року. Замість того, щоб накопичувати запаси на зиму, цей крихітний звір зменшує свої органи, включно з мозком.

Про це повідомляє видання ScienceAlert.

Звичайна бурозубка (Sorex araneus) — маленький ссавець, що живе лише один рік, і для її виживання важливі нестандартні стратегії. Ці тварини, вагою всього 5–12 грамів, зменшують свої органи, які споживають енергію, що дозволяє їм виживати під час голодування, коли температура падає. Це явище, відоме як "феномен Денеля", передбачає втрату до 18% ваги, зокрема чверті мозку, без довгострокових наслідків, оскільки бурозубка відновлює втрачений мозок навесні.

Дослідники з'ясували, що ключову роль у цьому процесі відіграють гени, зокрема BCL2L1, відповідальні за регуляцію клітинного метаболізму і загибель клітин. Зокрема, гіпоталамус бурозубки адаптується до сезонних змін, що дозволяє організму швидко реагувати на зміни в довкіллі.

"Ми знайшли набір генів, які змінюються протягом сезону, залучених до регуляції енергетичного гомеостазу, а також генів, які регулюють загибель клітин, які, на нашу думку, можуть бути пов’язані зі зменшенням розміру мозку", - зазначили вчені.

Міжнародна команда дослідників з США, Німеччини та Данії виявила не лише ключові гени, відповідальні за цей процес, а й їх зв'язок із людськими хворобами, зокрема хворобою Альцгеймера.

Нагадаємо, вчені розкрили таємничу причину масової загибелі слонів у 2020 році.

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