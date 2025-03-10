Вода і життя на Марсі: вчені зробили нове відкриття

Це відкриття наближає нас до відповіді на одне з головних запитань астробіології – чи є життя за межами Землі?

Новий аналіз сейсмічних даних, зібраних апаратом InSight, свідчить про наявність води у глибинах Марса. Це відкриття може означати, що під поверхнею Червоної планети існують умови, сприятливі для мікробного життя.

Про це пише Phys.org.

Апарат InSight працював на Марсі від 2018 до 2022 року, реєструючи сейсмічну активність планети. Йому вдалося зафіксувати численні поштовхи та коливання, значна частина яких була спричинена падінням метеоритів. Отримані дані вчені використали для аналізу структури марсіанських надр.

Зокрема, різні типи сейсмічних хвиль поводяться по-різному:

S-хвилі не можуть проходити через воду та рухаються повільніше за P-хвилі.

P-хвилі, навпаки, змінюють свою швидкість залежно від щільності породи: у щільних породах вони рухаються швидше, а в менш щільних – повільніше.

На основі цих особливостей вчені можуть визначати склад і структуру підповерхневих шарів.

Аналіз сейсмічних даних InSight показав, що на глибинах від 10 до 20 км існує межа, яку раніше вважали зміною пористості або хімічного складу порід. Проте дослідники Ікуо Катаяма з Університету Хіросіми та Юя Акамацу з Науково-дослідного інституту морської геодинаміки висунули нову гіпотезу: ця межа може вказувати на наявність води.

За їхніми висновками, сейсмічні характеристики вказують на перехід від сухих тріщин у породі до тріщин, заповнених водою.

Щоб перевірити цю гіпотезу, вчені провели експеримент, моделюючи поширення сейсмічних хвиль через марсіанські породи у сухому, вологому та замороженому станах. Дослідження показало значні відмінності у швидкості хвиль, що підтвердило версію про наявність рідкої води.

Якщо під поверхнею Марса справді є рідка вода, то вона може слугувати середовищем для існування мікробного життя. Це відкриття наближає нас до відповіді на одне з головних запитань астробіології – чи є життя за межами Землі?

Нагадаємо, раніше марсохід Curiosity виявив у кратері Гейла сліди рідкої води, яка контактувала з атмосферою Марса. Це відкриття, ставить під сумнів попередні теорії, що вся вода на Червоній планеті була вкритою льодом.