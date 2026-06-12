Вода на Марсі: нова гіпотеза про те, куди поділися марсіанські моря

Марс / © Associated Press

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Давня таємниця — як Марс втратив воду, що була на поверхні мільярди років тому. Вчені вважають, що зараз вони нарешті знайшли відповідь.

Про це пише ВВС.

На думку вчених, у минулому на Марсі існувало достатньо води для того, щоб покрити його поверхню океаном глибиною 100 метрів.

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Два незалежні дослідження дали несподівану відповідь: і вода, і вуглець атмосфери досі на Марсі, заховані глибоко під поверхнею. Це відкриття змінює уявлення про планету і відкриває нові перспективи для майбутніх місій.

Те, що колись Марс був мокрим — встановлений факт. Марсоходи Spirit і Opportunity ще на початку 2000-х виявили осадові породи та мінерали, що утворюються лише в присутності рідкої води. Місія Pathfinder 1997 року приземлилась посеред поля з валунами, яке, схоже, сформувалося внаслідок стародавньої повені.

Вода на Марсі стає ключем до розуміння минулого, пошуку життя та планів колонізації. Вона ховається в полярних льодах, проникає в атмосферу тонкою парою і пульсує в глибинах, нагадуючи, що Червона планета ніколи не була повністю мертвою.

Нагадаємо, дивний, схожий на луску кам’яний візерунок був виявлений марсоходом Curiosity. Науковці NASA намагаються зрозуміти його походження і дають пояснення.

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