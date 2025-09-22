Вогняна куля над Францією змусила світ занепокоїтися: що відомо про загрозу

Метеорит з астероїда 2023 CX1, знайденого 15 лютого 2023 року у Франції / © Getty Images

Астероїд, що вибухнув 2023 року над Францією та залишив у небі яскраву «вогняну кулю», змусив науковців по-новому оцінити небезпеку для планети. Нетипова поведінка космічного об’єкта виявила нову вразливість у системі планетарної оборони.

Про це пише LadBible.

Космічний об’єкт 2023 CX1 розпався раптово, майже миттєво зруйнувавшись на висоті близько 28 км, коли пролітав над північними районами Франції.

Таке явище виявилося нетиповим: зазвичай астероїди починають руйнуватися значно раніше, поступово втрачаючи частини ще під час входу в атмосферу. Натомість CX1 утримував свою цілісність до останньої миті та вивільнив 98% енергії одним потужним вибухом, що й створило ефект вогняної кулі.

Розрахунки NASA (Ames Research Center) показали: метеор сформував динамічний тиск у 4 МПа, внаслідок чого зона надлишкового тиску виявилася приблизно вчетверо більшою за прогнозовану для астероїдів цього масштабу.

Це підвищило ризик для поверхні Землі, адже вибух стався значно нижче у шарах атмосфери.

Через два роки, після публікації результатів дослідження в Nature Astronomy, вчені дійшли висновку: подія виявила нову вразливість у системі планетарної оборони. Експерти змушені переглянути критерії, за якими невеликі падіння вважалися «безпечними».

З чого складається астероїд?

Астероїди — це уламки кам’яних порід, що сформувалися на ранніх етапах існування Сонячної системи. Більшість з них обертається в головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером, хоча іноді їхні орбіти перетинають шлях до Землі.

Під час входження до атмосфери астероїд стає метеором (або «зіркою, що падає»). Якщо ж його уламки досягають поверхні, їх називають метеоритами.

Потенційна загроза для Землі

Хоча падіння CX1 не завдало шкоди, дослідники попереджають: більший астероїд із такою ж «затримкою» у руйнуванні міг би мати катастрофічні наслідки.

Ауріан Еґаль з Університету Західного Онтаріо, яка вивчала цю подію, порівняла вибух із детонацією: це був «один-єдиний удар, який створив сферичну ударну хвилю, а не серію детонацій уздовж траєкторії».

Отже, якби великий астероїд вивільнив усю енергію одним імпульсом, сила удару для атмосфери та поверхні була б набагато серйознішою.

«Така фрагментація небезпечніша. Якщо у вас є більший астероїд, його наслідки будуть посилені. Можливо, нам доведеться евакуювати більшу територію поблизу передбачуваного місця падіння», — наголосила Еґаль.

Чому 2023 CX1 не розпався одразу?

На думку вчених, секрет полягає у складі астероїда. Об’єкт був L-хондритом, який утворився з фрагментів «побитого» батьківського тіла у внутрішньому поясі астероїдів. Часті зіткнення могли зробити його міцнішим за типові метеорити.

«Ми маємо численні ударні жили в метеориті, які свідчать про безліч зіткнень. Можливо, ця сітка жил склеїла камінь, і тому він тримається краще, ніж інші типові метеорити. Це дуже поширений тип метеорита, тому це викликає найбільше занепокоєння. Ці L-хондрити можуть завдати більшої шкоди, ніж очікувалося», — пояснила Еґаль.

Нагадаємо, дослідження показало, що зіткнення космічного апарату DART з астероїдом Dimorphos 2022 року було значно складнішим, ніж вважалося. Таким чином, NASA поки що не може гарантувати повний захист Землі від зіткнення з великим астероїдом. Розуміння цієї непередбачуваності допоможе вдосконалити методи планетарної оборони в майбутньому.