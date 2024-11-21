"Вони не повинні існувати": на краю Всесвіту виявлено аномальні галактики

Космічний телескоп NASA "Джеймс Вебб" зробив дивовижне відкриття на краю Всесвіту, існування якого, за словами астрономів, неможливе.

Про це пише Daily Mail.

Повідомляється, що телескоп зробив знімки трьох галактик, розміром приблизно з Чумацький Шлях. Вік галактик, названих "Червоними монстрами", становить 12,8 млрд років, тобто вони на мільярд років старші за Великий вибух.

Астрономи припустили, що утворення зірок — і, отже, зростання галактик — у ранньому Всесвіті було набагато ефективнішим, ніж вважалося раніше. Це змусило вчених переглянути існуючі моделі формування галактик.

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Дослідники зазначили, що згідно з широко прийнятою космологічною моделлю — моделлю Лямбда холодної темної матерії (LCDM) — галактики, подібні до "Червоних монстрів" не повинні існувати.

Згідно з моделлю LCDM, у перших галактик, що утворилися у Всесвіті, просто не було часу, щоб стати такими масивними, якими здаються "Червоні монстри". За словами вчених, факт існування "Червоних монстрів" є захопливою загадкою.

Це не перший випадок, коли телескоп NASA виявляє "неймовірно великі" давні галактики. Вже існує ціла серія відкриттів, які змусили астрономів засумніватися, чи вірно вони розуміють, як формувалися ранні галактики.

Нещодавно виявлені галактики назвали "червоними монстрами" через їх гігантські розміри та високий вміст пилу, що надає їм чіткого червоного кольору на знімках, отриманих за допомогою телескопа/Фото: NASA/CSA/ESA / Фото: NASA

Три останні виявлені об'єкти назвали "Червоними монстрами" через їх гігантські розміри та високий вміст пилу, що надає їм чіткого червоного кольору на знімках, отриманих за допомогою телескопа.

Багато астрономів дотримуються гіпотези, що галактики формуються всередині величезних хмар темної матерії, гравітація якої захоплює газ і змушує його утворювати гравітаційно-пов'язані структури. Але зазвичай зірками та галактиками стає не більше 20% цього газу. Тому галактикам потрібно дуже багато часу, щоб досягти величезних розмірів.

Виявлені червоні монстри кидають виклик цій гіпотезі. Щоб ці галактики встигли досягти своїх розмірів, вони мали формувати зірки майже вдвічі швидше, ніж галактики, які утворилися пізніше у космологічній історії.

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Нове дослідження доповнює зростаючий масив спостережень за галактиками, які суперечать прийнятій гіпотезі, демонструючи, що нам ще багато потрібно дізнатися про те, як формувався Всесвіт на зорі свого існування.

Хоча багато експертів вважають, що ці відкриття потребують переосмислення сучасних космологічних моделей, інші припускають, що безглузді спостереження можуть бути оптичними ілюзіями.

У дослідженні, опублікованому в серпні цього року, стверджується, що присутність чорних дірок у деяких із цих ранніх галактик могла зробити їх набагато яскравішими та більшими, ніж вони є насправді. Щоб розібратися в цій космологічній загадці, потрібно буде подальше вивчення цих аномальних галактик з використанням унікальних можливостей космічних телескопів.

Нагадаємо, астрономи нещодавно зробили унікальне відкриття — ізольовану карликову галактику, яка отримала прізвисько "Їжак". Галактика dw1322m205, подібно до цих тварин, має маленькі розміри і є реальним космічним самітником.

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