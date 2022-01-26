Вони вже є на ринку: вчені виявили медпрепарати, які блокують COVID-19

Вони вже є на ринку: вчені виявили медпрепарати, які блокують COVID-19

Дослідники вивчали дію лікарських засобів на людських клітинах.

Фінські вчені проаналізували тисячі ліків, які вже є на ринку, і виявили два препарати, здатні запобігти зараженню COVID-19.

Про це повідомляє Briefings in Bioinformatics.

Зазначається, що вчені з Університету Тампере вивчили наявні на ринку протиракові, протимікробні та противірусні лікарські засоби. Під час досліджень на людських клітинах вони встановили, що комбінація двох препаратів, бафетинібу та похідного стауроспорину (UCN-01), запобігає запаленню клітин та посилює дію один одного.

За словами дослідників, ця комбінація здатна запобігти зараженню вихідною формою коронавірусу та штамом "Дельта". Тепер вчені запевняють, що це відкриття допоможе покращити лікування пацієнтів з коронавірусом.

"Комплексна стратегія, яку ми розробили у цьому дослідженні, може застосовуватися і для пошуку ліків від інших захворювань", - заявив професор біоінформатики з Університету Тампере Даріо Греко.

Слід зауважити, що найефективнішим способом вберегтися від важкої форми коронавірусу та смерті від наслідків хвороби є вакцинація.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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