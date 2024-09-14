"Воно все ще на землі": вчені з'ясували причини Великого вимирання 250 млн років тому

Пережити Велике вимирання змогли лише 10% усього розмаїття життя на Землі.

Близько чверті мільйона років тому людство постало перед загрозою вимирання - близько 90% усього живого на планеті загинуло.

Про це йдеться у новому дослідженні, пише Science Alert.

Подія отримала назву "Велике вимирання". Вчені припускають, що причиною такого серйозного випробування для життя на планеті стала складна серія інцидентів. Особлива роль при цьому була відведена тривалим інтенсивним кліматичним коливанням, схожим на сучасні Ель-Ніньйо.

Як розповів провідний автор дослідження Ядун Сунь, їм із командою вдалося розробити симуляції припливів і відливів океанічних і атмосферних течій, які існували на планеті близько 250 мільйонів років тому.

"На жаль, пережити Велике вимирання змогли лише 10% усього розмаїття життя на Землі. Мільйони років потому океанічні види почали зникати один за одним, поки не залишився лише один із п'яти. Зазначимо, що Велике вимирання, яке сталося близько чверті мільйона років тому, вважається найбільшим в історії планети масовим вимиранням", - йдеться в повідомленні.

У результаті вчені зацікавилися, чому саме цей період став настільки трагічним для планети. Науковці дійшли висновку, що існувало безліч побічних ефектів від постійних вивержень, що руйнують озоновий шар і нагрівають земну атмосферу. Водночас мікробне цвітіння затопило б океани киснем, а потім висмоктало б його знову.

Раніше ми писали, що наша Сонячна система може досі зберігати сліди руйнівного зближення з чужою зіркою, яке можна було б назвати "зіткненням".

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.