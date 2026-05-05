Вони досі живуть, як 60 тисяч років тому: який вигляд мають ізольовані племена (фото)
Дрони зафіксували рідкісні кадри неконтактних племен в Амазонії.
У бразильській Амазонії за допомогою безпілотників зняли унікальні аерознімки корінних народів, які залишаються повністю ізольованими від зовнішнього світу. На відео зафіксовано чоловіків та жінок під лісовим покровом, деякі з яких цілилися в пристрої з луків.
Про це пише Daily Galaxy.
Як повідомили у глобальній організації з прав корінних народів Survival International та бразильське агентство у справах індіанців (FUNAI), у цьому регіоні проживає щонайменше 100 груп неконтактних народів — це найбільша кількість на планеті.
Найвища концентрація таких громад спостерігається у віддаленій долині Джаварі на кордоні з Перу. Серед ідентифікованих груп:
Корубо: відомі як «касетейрос» через використання важких дерев’яних кийків.
Група з території Массако: налічує близько 300 осіб, які використовують гігантські луки завдовжки понад чотири метри.
Ава: кочові мисливці-збирачі, чиє існування опинилося під загрозою через будівництво залізниці та роботу шахти Карахас.
Правозахисники пояснюють: ці народи уникають світу через колишню жорстокість чужинців, які їх поневолювали. Зараз найбільша небезпека для них — звичайні хвороби (грип чи кір), до яких вони не мають імунітету. За даними Survival International, після першого ж контакту може загинути до половини племені всього за рік.
«Якщо ви знищите ліс, ви знищите і народ ава», — зазначив чоловік із племені ава на ім’я Блейд.
Повідомляється, найсумнішою є історія «Людини з ями» з Бразилії. Він залишився останнім зі свого племені після того, як фермери знищили всіх його рідних. Чоловік прожив на самоті майже 30 років і до останнього уникав людей. Він помер у 2022 році, забравши із собою в могилу таємницю свого імені та мови.
З 1987 року Бразилія офіційно вирішила не нав’язувати контакти диким племенам. Замість того, щоб втручатися в їхнє життя, навколо їхніх земель виставляють охорону, яка не пускає туди лісорубів та загарбників. Схожі правила діють і в Індії: там острів племені сентинельців повністю закрили для відвідувачів, щоб люди могли виживати самостійно, як вони це робили останні 60 тисяч років.
