"ВООЗ помилилася": американський вчений назвав найпершого у світі пацієнта з коронавірусом

Версія вченого не збігається з офіційними даними ВООЗ.

Першим відомим випадком захворювання на COVID-19 була продавчиня морепродуктів на ринку в Ухані, а не бухгалтер, який жив за багато кілометрів від цього місця, стверджується в новому звіті американських дослідників.

Про це пише Daily Mail з посиланням на новий звіт, а також результати опубліковано в журналі Science.

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Доктор Майкл Воробей, голова відділу екології та еволюційної біології Університету Арізони, каже, що ВООЗ неправильно витлумачила ранні терміни пандемії COVID-19. За його даними, перший відомий випадок зараження коронавірусом стався 11 грудня 2019 року у жінки, яка працювала на уханьському ринку Хуанань.

Раніше повідомлялося, що перший випадок стався з 41-річним бухгалтером-чоловіком, який жив за десятки кілометрів від ринку. Він уперше повідомив про погане самопочуття 8 грудня, але симптоми COVID-19 у нього тривали до 16 грудня.

Вчений вважає, що ВООЗ помилилася, оскільки нездужання чоловік міг відчути через зубний біль.

"Я впевнений, що "випадок 8 грудня" широко розійшовся завдяки звітам розвідувальних служб під егідою Федерального бюро розслідувань, яке спочатку схилялося до лабораторної версії походження вірусу", - написав учений у Twitter.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, ВООЗ попередила про "важку зиму" в Європі на тлі збільшення COVID-смертності в регіоні.

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