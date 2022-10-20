ВООЗ попереджає: до 2030 року людству загрожує сплеск хронічних захворювань

До 2030 року прогнозується близько 500 млн нових випадків хронічних хвороб.

У ВООЗ заявили, що до 2030 року різко зросте рівень різних хронічних захворювань, зокрема, хвороб серця та діабету. Експерти вважають, що за 8 років зареєструють 500 млн нових випадків неінфекційних захворювань у всьому світі. Ці тяжкі наслідки для людства пов'язані з відсутністю достатньої фізичної активності у людей.

Про це пише Gizmodo.

Розрахунки вчених показують, що якщо рівень фізичної активності людей залишиться на тому ж рівні, що й наразі, то вже за 8 років це спричинить сильний тиск на системи охорони здоров'я різних країн. Це зі збільшенням кількості хронічних захворювань.

Нестача фізичної активності може призвести до того, що в усьому світі з'явиться 500 млн нових випадків появи хвороб серця, інсультів, діабету 2 типу, гіпертонії, деяких видів раку, деменції та депресії.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреїсус вважає, що більшості країн світу потрібно терміново вжити необхідних заходів, які б стимулювали населення виявляти більшу фізичну активність.

"Переваги таких дій не лише для фізичного та психічного здоров'я людей, але й для довкілля та економіки просто неможливо переоцінити", — зазначив Тедрос Адханом Гебреїсус.

Скільки треба займатися спортом

Фізична активність залежить від дій кожної людини. Однак ВООЗ рекомендує коригувати їхню частоту залежно від віку:

Дітям молодшого віку варто займатися різними видами фізичної активності будь-якої інтенсивності не менше 30 хвилин на день, а у віці 3-4 років щонайменше годину з цього часу варто виділяти на вправи помірної і високої інтенсивності.

Діти й підлітки віком 5–17 років повинні щодня не менше 60 хвилин займатися фізичною активністю помірної і високої інтенсивності. А тричі на тиждень — включати вправи на розвиток скелетно-м’язових тканин.

Люди старше 18 років повинні приділяти не менше 150 хвилин на тиждень для занять середньої інтенсивності або не менше 75 хвилин на тиждень для занять високої інтенсивності. Для додаткового зміцнення здоров’я рекомендується збільшити тривалість вправ до 300 хвилин на тиждень. Для підтримки і зміцнення скелетно-м’язової системи слід принаймні двічі на тиждень виконувати силові вправи, які задіюють основні групи м’язів.

Літнім людям з обмеженою мобільністю варто щонайменше тричі на тиждень виконувати вправи на рівновагу, що запобігають ризику падінь.

Раніше голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус повідомив, що цьогоріч у світі зростає захворюваність на холеру.

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