ВООЗ зібрала групу вчених для вивчення нових небезпечних патогенів та запобігання пандемії в майбутньому

ВООЗ зібрала групу вчених для вивчення нових небезпечних патогенів та запобігання пандемії в майбутньому

Поява нових вірусів — це природний процес.

Всесвітня організація охорони здоров'я представила групу з 26 вчених, які будуть вивчати потенційно небезпечні нові патогени, а також працювати над запобіганням пандемій в майбутньому, ще вони будуть вивчати коронавірус.

Про це пише сайт ВООЗ.

"Ми дуже задоволені групою відібраних експертів і сподіваємося на співпрацю з ними, щоб світ став безпечнішим", — заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебрейесус.

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За його словами, поява нових вірусів — це природний процес, і коронавірус не буде останнім. Через це дослідження джерел виникнення нових патогенів необхідно для запобігання в майбутньому спалахів інфекцій.

До слова, Moderna відмовилася ділитися рецептом своєї вакцини від COVID-19 зі світом на прохання ВООЗ. Компанія планує розширити виробництво і доставити мільярди додаткових доз в 2022 році.

Нагадаємо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800 60 2019. Більш про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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