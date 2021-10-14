ВООЗ зібрала групу вчених для вивчення нових небезпечних патогенів та запобігання пандемії в майбутньому

Поява нових вірусів — це природний процес.
Всесвітня організація охорони здоров'я представила групу з 26 вчених, які будуть вивчати потенційно небезпечні нові патогени, а також працювати над запобіганням пандемій в майбутньому, ще вони будуть вивчати коронавірус.
Про це пише сайт ВООЗ.
"Ми дуже задоволені групою відібраних експертів і сподіваємося на співпрацю з ними, щоб світ став безпечнішим", — заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебрейесус.
За його словами, поява нових вірусів — це природний процес, і коронавірус не буде останнім. Через це дослідження джерел виникнення нових патогенів необхідно для запобігання в майбутньому спалахів інфекцій.
До слова, Moderna відмовилася ділитися рецептом своєї вакцини від COVID-19 зі світом на прохання ВООЗ. Компанія планує розширити виробництво і доставити мільярди додаткових доз в 2022 році.
Нагадаємо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800 60 2019. Більш про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.