Трохи страхітлива назва — Вовчий Місяць — насправді не несе жодного таємного сенсу / © Getty Images

У ніч проти 4 січня 2026 року людство спостерегіло унікальне явище: надзвичайно яскравий Супермісяць, відомий як Вовчий.

Назва ця доволі давня і походить від корінних народів Америки та ранніх європейських поселенців. Саме в розпал зими, коли ночі найдовші, а морози найміцніші, голодне виття вовків чулося найгучніше. Тому супутник, що світив їм у ці холодні ночі, отримав відповідне ім’я.

Наступна після Вовчої, Снігова повня, очікує нас вже 1 лютого. Весну зустрічатимемо з Хробачим Місяцем 3 березня та Рожевим — 1 квітня.

Вовчий Місяць / © Associated Press

