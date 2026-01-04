- Дата публікації
Вовчий Супермісяць — неймовірні фото рідкісного явища
Перші дні 2026 року подарували справжнє космічне шоу.
У ніч проти 4 січня 2026 року людство спостерегіло унікальне явище: надзвичайно яскравий Супермісяць, відомий як Вовчий.
Назва ця доволі давня і походить від корінних народів Америки та ранніх європейських поселенців. Саме в розпал зими, коли ночі найдовші, а морози найміцніші, голодне виття вовків чулося найгучніше. Тому супутник, що світив їм у ці холодні ночі, отримав відповідне ім’я.
Наступна після Вовчої, Снігова повня, очікує нас вже 1 лютого. Весну зустрічатимемо з Хробачим Місяцем 3 березня та Рожевим — 1 квітня.