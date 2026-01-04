ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
484
Час на прочитання
1 хв

Вовчий Супермісяць — неймовірні фото рідкісного явища

Перші дні 2026 року подарували справжнє космічне шоу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Трохи страхітлива назва - Вовчий Місяць - насправді не несе жодного таємного сенсу

Трохи страхітлива назва — Вовчий Місяць — насправді не несе жодного таємного сенсу / © Getty Images

У ніч проти 4 січня 2026 року людство спостерегіло унікальне явище: надзвичайно яскравий Супермісяць, відомий як Вовчий.

Назва ця доволі давня і походить від корінних народів Америки та ранніх європейських поселенців. Саме в розпал зими, коли ночі найдовші, а морози найміцніші, голодне виття вовків чулося найгучніше. Тому супутник, що світив їм у ці холодні ночі, отримав відповідне ім’я.

Наступна після Вовчої, Снігова повня, очікує нас вже 1 лютого. Весну зустрічатимемо з Хробачим Місяцем 3 березня та Рожевим — 1 квітня.

Вовчий Місяць / © Associated Press

Вовчий Місяць / © Associated Press

Вовчий Місяць / © Associated Press

Вовчий Місяць / © Associated Press

Вовчий Місяць / © Associated Press

Вовчий Місяць / © Associated Press

Вовчий Місяць / © Associated Press

Вовчий Місяць / © Associated Press

Вовчий Місяць / © Associated Press

Вовчий Місяць / © Associated Press

Вовчий Місяць / © Associated Press

Вовчий Місяць / © Associated Press

Вовчий Місяць / © Getty Images

Вовчий Місяць / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
484
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie