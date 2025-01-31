Перша справа після суду над Ісусом: учені прочитали унікальний документ часів Римської імперії

У тексті історичного документа згадується інформатор, який доносив на підсудних римській владі.

Вперше за 1900 років науковці змогли прочитати стародавній текст судової справи, яка розглядалася в Іудеї за часів розквіту Римської імперії.

Про це повідомляє The Daily Mail.

“Це найкраще задокументована римська судова справа з Іудеї, окрім суду над Ісусом”, — сказав автор дослідження доктор Авнер Акер з Єврейського університету.

Історичний текст був написаний на сувої папірусу, знайденого ще 2014 року в Юдейській пустелі. Він датується першою половиною 2 століття нашої ери.

Документ складається зі 133 рядків тексту давньогрецькою мовою і стосується судової справи про “складне податкове шахрайство”.

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Розшифровка цього документу, який має велику дірку всередині, тривала трохи більше десяти років. Експерти змогли перекласти достатньо тексту, щоб сформувати детальну реконструкцію подій.

Йдеться про судову справу за участю двох підсудних на ім’я Гедалія та Саул, звинувачених у підробці документів щодо продажу та звільнення рабів.

Судячи з документа, цей продаж був фіктивним та належним чином не задекларований.

“Нам кажуть, що Саулос організував фіктивний продаж рабів спільнику, а пізніше [звільнив] одного з них, не сплативши необхідних римських податків”, — сказала доктор Анна Долганова, історикиня Австрійської академії наук, яка займалася вивченням документа.

Підробка документів і ухилення від сплати податків у Римській імперії вважалися серйозними злочинами, які каралися каторжними роботами і навіть стратою.

Коли римські чиновники запідозрили махінаторів, вони намагалися підкупити місцеву владу, щоб вона захистили їх.

Особи прокурорів залишаються невідомими, але, ймовірно, це були чиновники з римської фіскальної адміністрації.

У тексті також згадується інформатор, який доносив на підсудних римській владі.

На жаль, є втрачені подробиці про цю справу, наприклад, де саме це сталося або якою була доля Гедалії та Саула, які звинувачували один одного.

“Але той очевидний факт, що їх переслідувала римська адміністрація, віщує їм погане”, — додала доктор Долганова.

Нагадаємо, у передмісті Салоників знайшли мармурову статую жінки, вік якої за попередніми оцінками становить понад 2000 років.

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