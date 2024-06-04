Вперше у світі: китайський зонд із зразками зі зворотного боку Місяця повертається на Землю

Матеріал, зібраний із зворотного боку, може краще пролити світло на те, як утворився Місяць.

Китайський зонд із зразками зі зворотного боку Місяця почав свою подорож назад на Землю. Це відбулося вперше у світі та стало головним досягненням для космічної програми Пекіна.

Про це пише The Guardian з посиланням на Національне космічне управління Китаю (CNSA).

Висхідний модуль зонда Chang'e-6 "відірвався від поверхні Місяця" і вийшов на задану орбіту навколо Місяця, повідомили в CNSA.

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Це був перший корабель, який успішно злетів із зворотного боку Місяця. Китайське державне інформагентство Xinhua описало запуск як "безпрецедентний подвиг в історії дослідження Місяця людиною".

Як повідомив речник місії Chang'e-6 Ге Пінг, аналіз зразків, які транспортуються на Землю, дозволить вченим "поглибити дослідження формування та еволюційної історії Місяця". Це також запропонує розуміння "походження Сонячної системи... закладаючи кращий фундамент для подальших дослідницьких місій", дода він.

За даними CNSA, модуль Chang’e-6 приземлився 2 червня у величезному басейні Південного полюса-Ейткен на Місяці – одному з найвідоміших ударних кратерів у Сонячній системі. Технічно складна 53-денна місія розпочалася 3 травня.

Після того, як Chang’e-6 успішно зібрав свої зразки, "національний прапор Китаю, який несе посадковий модуль, був вперше розгорнутий на зворотному боці Місяця", повідомили в CNSA.

Вчені кажуть, що "темна" сторона Місяця, яка має таку назву тому, що вона невидима з Землі, а не тому, що вона ніколи не вловлює сонячні промені, має великі перспективи для дослідження, оскільки її кратери менше вкриті стародавніми потоками лави, ніж ближня сторона.

Матеріал, зібраний із зворотного боку, може краще пролити світло на те, як утворився Місяць.

Додамо, що Китай планує відправити місію з екіпажем на Місяць до 2030 року і планує побудувати базу на поверхні супутника Землі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 2 червня китайський посадковий модуль Chang'e-6 успішно здійснив посадку в кратері Аполлон, що розташований усередині величезного кратера Басейн Південний полюс-Ейткен на зворотному боці Місяця.

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