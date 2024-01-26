Це дало надію на порятунок північного білого носорога від вимирання – на планеті залишилося лише дві такі тварини.

Вчені досягли першої у світі вагітності носорога за допомогою ЕКЗ, успішно перенісши сурогатній матері створений у лабораторії ембріон.

Про це пише BBC.

Процедура проводилася із південними білими носорогами, близьким підвидом північних білих носорогів. Наступний крок – повторити те саме з північними білими ембріонами.

"Досягти першого успішного перенесення ембріона носорогу - це величезний крок", - сказала Сюзанна Хольце, вчена з Інституту досліджень зоопарків та дикої природи Лейбніца в Німеччині, який є частиною проєкту Biorescue, міжнародного консорціуму, який намагається врятувати цей вид. "Але тепер я думаю, що завдяки цьому досягненню ми дуже впевнені, що зможемо створити північних білих носорогів так само і що ми зможемо врятувати цей вид".

Колись північні білі носороги водилися по всій Центральній Африці, але незаконне браконьєрство, яке підігрівається попитом на роги носорога, знищило їхню дику популяцію.

Зараз залишилося лише два носороги: дві самки, Наджин та її дочка Фату. Обидві колишні тварини зоопарку утримуються під суворою охороною в заповіднику Ол Педжета в Кенії.

Вперше у світі носорога запліднили за допомогою ЕКЗ / Фото: Jan Zwilling/BBC

Нездатний до розмноження цей вид технічно вимер. Але тепер команда біорятувальників звернулася до радикальної науки про народжуваність, щоб урятувати цих тварин від прірви.

Свою роботу вони розпочали з використання південних білих носорогів. Населення цього близького родича північних білих налічує тисячі особин, і його вважають успішним природоохоронним об'єктом, хоча йому все ще загрожує незаконне полювання.

На реалізацію проєкту пішли роки, і йому довелося подолати безліч проблем: від розробки способу збирання яйцеклітин від двотонних тварин до створення перших в історії ембріонів носорогів у лабораторії та спроб встановити, як і коли їх імплантувати.

Для досягнення першої життєздатної вагітності ЕКЗ із використанням південних білих носорогів знадобилося 13 спроб.

Вперше у світі носорога запліднили за допомогою ЕКЗ / Фото: Jan Zwilling/BBC

Ембріон, створений з використанням яйцеклітини південної білої самки із зоопарку в Бельгії, запліднили спермою самця з Австрії, і перенесли в тіло південної білої сурогатної самки в Кенії. Їй вдалося завагітніти.

Проте за успіхом була трагедія.

На сімдесятий день вагітності сурогатна матір померла від зараження клостридіями – бактеріями, виявленими у ґрунті, які можуть бути смертельними для тварин. Смерть завдала команді удару: розтин показав, що плід чоловічої статі зростом 6,5 см розвивався добре і мав 95% шанс народитися живим.

Вперше у світі носорога запліднили за допомогою ЕКЗ / Фото: Jan Zwilling/BBC

Але це показало, що метод спрацював і що життєздатна вагітність за допомогою ЕКЗ носорога можлива. Тепер наступним кроком буде спроба зробити це за допомогою ембріонів північного білого носорога.

Наразі існує всього 30 таких дорогоцінних ембріонів, що зберігаються в рідкому азоті в Німеччині та Італії. Вони були створені з використанням яйцеклітин, зібраних у Фату, молодої самки з Кенії, та сперми, зібраної у двох самців північних білих носорогів перед їхньою смертю.

Втім є ще одна проблема: ані молодша самка Фату, ані її матір Наджин не зможуть завагітніти через вік і слабке здоровʼя. Науковці виключили з програми розведення одного з останніх у світі білих носорогів — "з етичних міркувань". Тож ембріон імплантують в утробу сурогатного південного білого носорога.

ЕКЗ у підвидів ніколи раніше не випробовувалося, але команда впевнена, що це спрацює.

Команда біорятувальників сподівається імплантувати ембріони у найближчі місяці. Вони хочуть, щоб дитинча народилося, поки ще живі деякі північні білі носороги.

Дослідники усвідомлюють, що додавання ще декількох тварин за допомогою ЕКЗ не врятує цей вид — генетичної різноманітності буде недостатньо для створення життєздатної популяції. Тому вони одночасно працюють над ще більш експериментальною методикою, намагаючись створити сперму та яйцеклітину носорога зі стовбурових клітин, щоб потім виробляти ембріони.

Нагадаємо, наприкінці минулого року в Індонезії народився рідкісний носоріг. Тварин цього виду залишилося менше 50.

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