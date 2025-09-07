ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
192
Час на прочитання
2 хв

Вперше у світі: смартфон отримає подвійну камеру на 200 мегапікселів

Анонсовано перший у світі смартфон, який отримає дві 200-Мп камери, 50-Мп ультраширококутну камеру та фронтальну 50-Мп камеру з автофокусом.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Смартфон

Смартфон / © GSMArena

VIVO готує до виходу смартфон X300 Ultra — ймовірно перший у світі смартфон із двома 200-мегапіксельними камерами на задній панелі. Однією з них буде основна камера, а другою — перископна телеоб’єктивна з фокусною відстанню 85 мм. Крім того, пристрій отримає 50-Мп ультраширококутну камеру.

Про це пише видання GSMArena.

За останніми витоками, перископна телеоб’єктивна камера X300 Ultra буде оснащена сенсором типу 1/1,4», ймовірно Samsung ISOCELL HPB, спеціально налаштованим для vivo. Такий самий сенсор встановлять і у моделі X300 Pro. Смартфон також отримає фірмовий відеочіп vivo, власний іміджинговий процесор та покриття Zeiss T*, що гарантує високу чіткість зображень.

Для селфі X300 Ultra отримає 50-Мп фронтальну камеру з автофокусом та кутом огляду 92°, аналогічно X300 і X300 Pro. Це дозволить робити високоякісні фото та відео навіть у складних умовах освітлення.

Очікується, що новинка буде працювати на базі флагманського процесора Qualcomm — наступника Snapdragon 8 Elite. У поєднанні з передовими камерами та спеціалізованими чіпами це дозволить смартфону демонструвати покращену обробку фото та відео, підтримку сучасних відеофункцій і високошвидкісну роботу навіть у ресурсоємних додатках.

Подвійні 200-Мп камери X300 Ultra роблять його унікальним на ринку та задають новий стандарт для мобільної фотографії. Очікується, що презентація смартфона відбудеться найближчим часом, і фанати техніки з нетерпінням чекають демонстрації всіх його можливостей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що попри розвиток смартфонів, кнопкові телефони досі мають попит. Також розповідалось, у чому є в них плюси щодо безпеки, ціни, та зручності.

Дата публікації
Кількість переглядів
192
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie