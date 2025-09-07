Вперше у світі: смартфон отримає подвійну камеру на 200 мегапікселів

Смартфон / © GSMArena

VIVO готує до виходу смартфон X300 Ultra — ймовірно перший у світі смартфон із двома 200-мегапіксельними камерами на задній панелі. Однією з них буде основна камера, а другою — перископна телеоб’єктивна з фокусною відстанню 85 мм. Крім того, пристрій отримає 50-Мп ультраширококутну камеру.

Про це пише видання GSMArena.

За останніми витоками, перископна телеоб’єктивна камера X300 Ultra буде оснащена сенсором типу 1/1,4», ймовірно Samsung ISOCELL HPB, спеціально налаштованим для vivo. Такий самий сенсор встановлять і у моделі X300 Pro. Смартфон також отримає фірмовий відеочіп vivo, власний іміджинговий процесор та покриття Zeiss T*, що гарантує високу чіткість зображень.

Для селфі X300 Ultra отримає 50-Мп фронтальну камеру з автофокусом та кутом огляду 92°, аналогічно X300 і X300 Pro. Це дозволить робити високоякісні фото та відео навіть у складних умовах освітлення.

Очікується, що новинка буде працювати на базі флагманського процесора Qualcomm — наступника Snapdragon 8 Elite. У поєднанні з передовими камерами та спеціалізованими чіпами це дозволить смартфону демонструвати покращену обробку фото та відео, підтримку сучасних відеофункцій і високошвидкісну роботу навіть у ресурсоємних додатках.

Подвійні 200-Мп камери X300 Ultra роблять його унікальним на ринку та задають новий стандарт для мобільної фотографії. Очікується, що презентація смартфона відбудеться найближчим часом, і фанати техніки з нетерпінням чекають демонстрації всіх його можливостей.

