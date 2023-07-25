Вперше в історії науковці повернуть "мертвий" супутник на Землю

Європейські фахівці здійснять першу у своєму роді операцію із безпечного повернення на Землю старого космічного супутника.

Про це повідомило Європейське космічне агентство (ЄКА).

Aeolus вагою 1 360 кг обертається навколо Землі з 2018 року. ЄКА зазначає, що він був першим супутником, який заміряв вітри Землі з космосу, та передавав дані до метеорологічних центрів по всій Європі.

Наприкінці квітня 2023 року місію закрили через нестачу палива. Тепер космічний апарат падає на Землю.

Вчені використають рештки палива на супутнику для його контрольованого спуску. Згідно з планом, операція з повернення Aeolus на Землю поділена на три етапи.

Перший етап розпочався 24 липня, коли апарат досяг висоти у 280 км. Науковцям вдалося успішно виконати перший маневр і наблизити апарат на відстань у 250 км.

Наступні етапи передбачені на 27 та 28 липня. Спочатку супутник здійснить ще кілька маневрів, внаслідок яких його висота знизиться з 250 до 150 кілометрів. Опісля апарат спустять на висоту у 80 км.

Кінцевим результатом науковці називають згоряння 80% супутника в атмосфері Землі та спуск вцілілих частин в Індійський океан.

Нагадаємо, раніше вчені виявили планету і назвали її WASP-193b. Дотепер астрономи знали лише про три типи планет: земні, такі як Земля і Марс, крижані гіганти (Нептун) і газові гіганти (Юпітер).

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