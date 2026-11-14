Вперше в історії: робот самостійно побудував споруду в космосі без допомоги астронавтів

МКС / © NASA

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На навколоземній орбіті вперше в історії робот самостійно зібрав повноцінну конструкцію без будь-якої допомоги астронавтів. Розробники вважають цей експеримент важливим кроком до майбутнього будівництва масштабних споруд безпосередньо в космосі.

Про це повідомляє видання IFL Science.

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Як робот побудував конструкцію на орбіті

Роботизована система отримала назву ASTRA — Autonomous Space Assembly of Reflector Antennas (Автономна система збирання натяжних рефлекторів у просторі). Останні шість місяців вона перебувала на низькій навколоземній орбіті, закріплена на орбітальному сервісному апараті Vigoride 7 американської компанії Momentus Inc.

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Головним завданням ASTRA було самостійно зібрати круглу радіоантену діаметром 1,4 метра. Для цього робот використовував волоконні трубки, алюмінієві з’єднувальні вузли та світловідбивальну поверхню з каптону — міцної полімерної плівки, яку широко застосовують у космічній галузі.

Конструкція оснащена роботизованим маніпулятором, який працює за принципом людської руки: він підхоплює окремі компоненти, переміщує їх і встановлює у визначені позиції.

Збирання відбувається послідовно. Робот створює окремі сегменти конструкції, прикріплює до них відбивальну поверхню, після чого готові частини розгортаються, формуючи більшу структуру навколо початкового модуля.

Таким чином, машина здатна самостійно виконувати весь цикл складання без безпосереднього втручання астронавтів.

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Хто розробив космічного будівельника

Систему ASTRA створили фахівці Каліфорнійського технологічного інституту (Caltech) за підтримки Агентства перспективних оборонних дослідницьких проєктів США (DARPA).

Розробники порівнюють технологію з дитячими конструкторами, у яких окремі деталі з’єднуються між собою, утворюючи складніші споруди.

Керівник програми DARPA з дослідження нових технологій орбітального та місячного виробництва Ендрю Детор пояснив, що система працює за принципом конструкторів Tinkertoys або K’nex. Окремі елементи з’єднуються у вузлах, а конструкція поступово збільшується секція за секцією.

За його словами, розробники зробили ставку не на надскладну робототехніку чи вдосконалені алгоритми, а на надійну інженерну систему, яка дозволяє масштабувати процес збирання.

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Для чого потрібні роботи-будівельники в космосі

Попри історичне значення експерименту, розробники зіткнулися з низкою технічних труднощів під час першої демонстрації. Детально характер цих проблем не розкривається. Через них завершення всього запланованого циклу збирання до закінчення місії у грудні виглядало малоймовірним.

Водночас головна мета проєкту полягала передусім у перевірці самої концепції автономного будівництва на орбіті.

У перспективі такі технології можуть дозволити доставляти в космос окремі компоненти, з яких роботи самостійно збиратимуть масштабні конструкції. Йдеться, зокрема, про великі сонячні батареї, радіоантени, орбітальні склади та навіть житлові модулі.

Це особливо важливо з огляду на обмеження сучасних космічних запусків: великі конструкції складно транспортувати в готовому вигляді, тоді як доставка окремих елементів із подальшим автоматизованим складанням може значно розширити можливості космічної інфраструктури.

«У майбутній космічній економіці нам знадобляться великі речі», — наголосив Детор, згадавши серед перспективних об’єктів масштабні сонячні панелі для збирання енергії та радіоантени для дослідження віддалених областей Всесвіту.

Якщо технологію ASTRA вдасться вдосконалити, людству, можливо, більше не доведеться виготовляти все космічне обладнання на Землі та запускати його в готовому вигляді. Значну частину майбутньої інфраструктури можна буде створювати безпосередньо на орбіті за допомогою автономних роботів.

Нагадаємо, NASA оприлюднила амбітний план зі створення повноцінної бази на Місяці до 2032 року. Вона має стати місцем, де астронавти зможуть не лише проводити дослідження, а й жити та працювати протягом тривалого періоду.

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