Вперше в історії штучний інтелект покращив фото чорної діри

Перше в історії зображення надмасивної чорної діри в центрі галактики Messier 87 команда вчених удосконалила за допомогою PRIMO — нової технології штучного інтелекту, навченого на моделях інших чорних дір.

Про це пише Space.

Завдяки РRIMO вчені змогли роздивитися чорну діру детальніше. Це дозволить їм краще зрозуміти її поведінку та характеристики, а також поширити ці знання на чорну діру, яка розташована в центрі нашої галактики — Чумацького Шляху.

Як пишуть у Принстонському університеті перспективних досліджень, PRIMO навчали на 30 тисячах високоякісних зображень "космічних титанів, що живляться газом з навколишнього простору", подібно до чорних дір.

Фото: Space.com

Зображення, яке отримали після обробки, узгоджується з даними EHT і теоретичними моделями чорної діри. Моделі пояснюють, що яскраве світлове кільце навколо M87* — це результат прискорення газу до близькосвітлових швидкостей під великим впливом гравітації чорної діри.

Історичне фото чорної діри M87*, розташованої на відстані 55 мільйонів світлових років від Землі, зробив телескоп Event Horizon (EHT).

Раніше стало відомо, що за допомогою нової методики астрономи виявили одну з найбільших чорних дір, коли-небудь зареєстрованих. Ультрамасивна чорна діра, одна з чотирьох, що коли-небудь спостерігали фахівці, перевищує масу Сонця в 30 мільярдів разів.

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