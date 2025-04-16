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- Наука та IT
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Вперше в історії: вчені зробили унікальні кадри найбільшого кальмара в світі (фото)
Науковці оприлюднили перші кадри колосального кальмара в його природному середовищі.
Науковці вперше зафіксували живого колосального кальмара (Mesonychoteuthis hamiltoni) у його природному глибоководному середовищі. Цей могутній молюск, найбільший безхребетний на Землі, довгий час залишався загадкою для дослідників.
Про це повідомило видання Dailymail.
Унікальні кадри були зроблені каліфорнійським Інститутом океану Шмідта в рамках експедиції біля Південних Сандвічевих островів.
Попри те, що кальмар може сягати 7 метрів у довжину та важити до 500 кг, зафіксований екземпляр виявився молодим — його розмір становив лише 30 см. Це перше відео, яке демонструє живого представника цього виду — раніше науковці мали справу лише з мертвими зразками, знайденими у шлунках кашалотів або спійманими рибалками.
На записі помітні характерні гачки на щупальцях, що дозволило дослідникам точно ідентифікувати вид. Доктор Мішель Тейлор з Університету Ессекса наголосила, що ці кадри дають змогу вперше спостерігати, як кальмар рухається та поводиться у водному середовищі.
Відкриття відбулося 9 березня біля Південних Сандвічевих островів на глибині 600 метрів.
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