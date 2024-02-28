Вперше за 20 років: астрономи відкрили три нові супутники в Сонячній системі

Про відкриття нових супутників оголосив Центр малих планет Міжнародного астрономічного союзу 23 лютого. Раніше невідомі небесні тіла на орбітах найвіддаленіших планет Сонячної системи Урана та Нептуна були відкриті завдяки спостереженням астронома Скотта Шеппарда з Інституту науки Карнеги та міжнародної групи вчених, які стежили за ними за допомогою наземних телескопів в різних обсерваторіях.

Про значне астрономічне відкриття повідомило агентство CNN.

Один з супутників виявлено на орбіті Урана і ще два – навколо Нептуна. Зазначається, що це перше подібне відкриття за останні два десятиліття.

"Три нещодавно відкриті супутники є найменшими з тих, що коли-небудь були знайдені навколо двох крижаних планет-гігантів за допомогою наземних телескопів. Щоб виявити такі слабкі об'єкти, знадобилася спеціальна обробка зображень", – пояснив Скотт Шеппард.

Після відкриття нових об’єктів загальна кількість відомих супутників на орбіті Урана становить 28, а на орбіті Нептуна – 18.

Новий супутник Урана отримав назву S/2023 U1. Цей маленький місяць має всього 8 км у поперечнику та обертається навколо планети-хазяїна за 680 земних діб. За традицією давати супутникам Урана літературні імена найближчим часом він буде названий на честь одного з персонажів Вільяма Шекспіра.

За новими супутниками Нептуна астрономи спостерігали з вересня 2021 року, щоб підтвердити їхні орбіти. Перший з них, більш яскравий, отримав назву S/2002 N5, має діаметр 23 км та робить повний оберт навколо планети за 9 років. Другий, темний, назвали S/2021 N1. Він має менші розміри – 14 км в діаметрі – і обертається по довгій орбіті майже 27 земних років за один оберт. Супутникам Нептуна, що названий на честь давньоримського бога морів, традиційно дають імена молодших божественних морських істот. Тому астрономи оберуть для нових об’єктів імена німф Нереїд з грецької міфології.

На думку астрономів, цілком можливо, що деякі з супутників навколо планет-гігантів є фрагментами великих супутників, які в минулому зіткнулися з астероїдами або кометами і розпалися.

Ці відкриття будуть корисні для місій, які можуть бути заплановані для більш ретельного вивчення Урана та Нептуна в майбутньому, що є пріоритетом для астрономів, оскільки крижані планети спостерігалися докладно за допомогою “Вояджера-2” лише у 1980-х роках.

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