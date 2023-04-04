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Вперше за 50 років облетять Місяць: у NASA назвали імена космонавтів

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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89
Час на прочитання
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Вперше за 50 років облетять Місяць: у NASA назвали імена космонавтів

Фото: Pexels

NASA й Канадське космічне агентство (CSA) озвучили імена чотирьох астронавтів, які вперше за пів століття облетять Місяць на кораблі Artemis II. 

Це наблизить людство до мети повернутися на супутник Землі у науково-дослідних цілях.

Про це пише Укрінформ.

«Команда Artemis II являє собою тисячі людей, які невтомно працюють, щоби перенести нас до зірок. Це їхній екіпаж, це наш екіпаж, це екіпаж людства», - заявив адміністратор американського агентства Білл Нельсон.

У складі екіпажу: командир Рейд Вайсмен (США), пілот Віктор Ґловер (США), перший спеціаліст місії Крістіна Гаммак Кох (США), другий спеціаліст місії Джеремі Гансен (Канада).

За словами глави NASA, разом уся команда проєкту Artemis II відкриває нову еру досліджень для нового покоління «зоряних мрійників».

Політ експедиції триватиме близько десяти днів, та матиме на меті перевірку систем життєзабезпечення космічного корабля Orion, а також можливості для життя й роботи в далекому космосі.

Нагадаємо, дослідники з’ясували, коли і як зникло життя на Марсі.

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Дата публікації
Перегляди
89
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