Вперше за чверть століття: біля Австралії виявили 12-метрового кальмара

У глибинах океану біля Західної Австралії вчені вперше за чверть століття виявили гігантського кальмара (Architeuthis dux). Його вважають одним із найзагадковіших мешканців морських безодень.

Кальмар, розміром з автобус

Як повідомляє T4.com.ua, міжнародна команда дослідників за допомогою глибоководних камер зі штучним інтелектом зафіксувала активність істоти на глибині понад 1000 метрів. Хоча кальмара вдалося побачити лише частково, аналіз відео та зразків ДНК підтвердив присутність дорослої особини, довжина якої могла сягати 12–14 метрів.

Гігантські кальмари відомі своїми величезними очима, які допомагають орієнтуватися у майже повній темряві та виявляти головного хижака — кашалота.

«Це відкриття змінює наше розуміння географії розселення гігантських кальмарів. Те, що ми виявили їх у водах, де їх не бачили чверть століття, свідчить або про зміну океанічних течій, або про те, що ці істоти набагато адаптивніші, ніж ми вважали раніше», — зазначають морські біологи.

Подальші дослідження планують проводити з використанням аналізу екологічної ДНК води для оцінки чисельності популяції.

