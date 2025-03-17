Вперше зафіксовано, як "розмовляють" косатки - вчені з України зробили прорив у дослідженні

Вони допоможуть краще зрозуміти, як ці тварини спілкуються між собою.

Українські вчені вперше опублікували унікальний запис звуків, які видають косатки. Його вдалося отримати під час антарктичної експедиції у затоці Коллінз. Дослідники сподіваються, що ці матеріали допоможуть краще зрозуміти комунікацію морських ссавців.

Про це йдеться у повідомленні Національного антарктичного наукового центра.

"На аудіо — переважно імпульсні крики, за допомогою яких відбувається соціальна комунікація косаток. Також до основних типів їхніх звуків належать свисти та ехолокаційні клацання", - йдеться у повідомленні.

Імпульсні звуки косатки створюють не голосовими зв’язками, а видуваючи повітря через спеціальні структури в носовій порожнині. Цей механізм, як і різноманіття та функціональність звуків косаток й інших морських ссавців, досі не вивчено повністю. Саме тому українські біологи приділяють особливу увагу акустичним дослідженням цих тварин під час роботи в Антарктиці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що, у Тасманії на берег викинулися 157 малих косаток через негоду і важкодоступність місця врятувати тих, хто вижив, не вдалося рятувальники не змогли дістатися до тварин учасники місії назвали ситуацію безнадійною.

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