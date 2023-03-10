Все набагато складніше: всередині ядра Землі виявили раніше приховану структуру

Дослідники вважають, що ця знахідка переверне розуміння, як влаштована наша планета.

Науковці виявили, що внутрішнє ядро Землі може складатися з двох окремих шарів.

Про це пише Science Alert.

Традиційно вважають, що Земля має чотири основні шари: кору, мантію, зовнішнє та внутрішнє ядра. Але це твердження може бути неточним. Проте тепер геофізики припускають, що все набагато складніше.

Дослідники проаналізували багаторічні дані спостережень і підрахували, що гаряче внутрішнє ядро з температурою понад 5 000 °С становить лише 1% від загального обʼєму Землі, а сейсмічні хвилі змінюють свої властивості, проходячи через різні частини планети. Науковці припускають, що кристали заліза, з яких складається внутрішнє ядро, мають різне структурне розташування. Але це твердження потребує подальших досліджень.

Нове відкриття може пояснити, чому наразі деякі експериментальні дані не узгоджуються з поточними моделями будови Землі. Міжнародна група дослідників також виявила, що внутрішнє ядро Землі могло нещодавно зупинитися та змінити напрямок обертання.

За словами сейсмолога Сяодуна Сонга з Пекинського університету, це явище впливає на магнітне поле та обертання Землі, а також на процеси на поверхні планети й клімат.

Вчені уявляють найтаємничішу частину Землі як тверду сферу діаметром близько 2400 кілометрів.

Ядро розташоване занадто глибоко для прямого дослідження, тому науковці вивчають, як сейсмічні хвилі проходять через цей об'єкт. Це дає можливість розуміти його склад.

Вчені визначили, що ядро переважно складається із заліза, що складає приблизно 85% ваги, та нікелю - близько 10%.

Склад інших 5% наразі невстановлений. Вчені допускали, що це може бути вуглець або кисень. Допускали, що це може бути і кремній.

Раніше астрономи з Університету Макгілла в Канаді та Індійського інституту наук змогли зафіксувати радіосигнал, який виходить від атомів водню в далекій галактиці.

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