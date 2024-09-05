Все стане схожим на вогняну кулю: отримано нові дані про кінець Всесвіту

Великий вибух — це космічна подія, з якої почався Всесвіт. Однак тепер вчені вважають, що його кінець матиме вигляг як велике стиснення.

Про це пише Daily Mail.

Теорія говорить про те, що під час великого стиснення поточний процес розширення різко поверне назад. Існування Всесвіту закінчиться тим, що всі галактики, зірки та планети вріжуться одна в одну.

Учені з'ясували, що так звана темна енергія, яка відповідає за розширення Всесвіту, можливо, не є постійною величиною і починає слабшати.

Сили, які змушують Всесвіт розширюватися, поступово видихаються. Коли це станеться, Всесвіт завалиться сам на себе під час процесу, протилежному Великому вибуху.

Далі міжгалактична матерія зіллється воєдино із зірками і планетами, затягнутими в палаюче ядро, де зірки запалять інші небесні тіла. У підсумку сам Всесвіт стане схожим на величезну вогняну кулю, де простір і час не існуватимуть.

Раніше стало відомо, що у новому дослідженні фізики вирахували потенційну тривалість існування космосу.

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