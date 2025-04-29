Всесвіт як суперкомп’ютер: фізик стверджує, що ми живемо в "Матриці"

Вчений вважає, що людство живе в симуляції / © pixabay.com

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Протягом понад 25 років після виходу фільму «Матриця» ця культова стрічка живить сучасні побоювання, що життя — не те, чим здається. Але, згідно з новим дослідженням, задум фільму може бути не повністю вигаданим.

Про це пише Daily Mail.

Доцент фізики з Портсмутського університету Мелвін Вопсон вважає, що гравітація може бути ознакою того, що ми всі живемо у віртуальній симуляції.

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На думку професора, наш Всесвіт — це «найпотужніший комп’ютер». Вопсон стверджує, що сила гравітації — як на планеті Земля, так і в космосі — є способом Всесвіту зберігати величезний обсяг даних в упорядкованому стані.

Притягування об’єктів із масою в певному напрямку — наприклад, вниз до ядра Землі — вчений порівнює з тим, як комп’ютери стискають код.

«Всесвіт розвивається так, що інформація в ньому стискається, оптимізується і впорядковується — так само, як це роблять комп’ютери і комп’ютерний код. Таким чином, гравітація виглядає як ще один процес стиснення даних у, можливо, змодельованому Всесвіті«, — розповів фізик.

У космосі гравітація відіграє численні ролі: формує галактики, утримує планети на орбітах і впливає на рух об’єктів. Згідно з цією теорією, об’єкти у Всесвіті можуть притягуватись один до одного тому, що Всесвіт намагається впорядкувати та стиснути інформацію.

«Простіше обчислити властивості одного об’єкта в просторі, ніж багатьох. Ось чому об’єкти у космосі зтягуються докупи», — пояснив вчений.

Вопсон відомий тим, що сформулював принцип, згідно з яким інформація — це не лише абстрактна математична сутність, а й «фізичний, домінантний, п’ятий стан матерії».

Фізик стверджує, що інформація має масу і що всі елементарні частинки — найменші відомі цеглинки Всесвіту — містять інформацію про себе, так само як клітини містять ДНК. Вчений вважає, що біти — одиниці цифрової інформації — мають власну масу й енергію, що має широкі наслідки для обчислювальних технологій, фізики та космології.

До слова, науковець Річард Лью з Університету Алабами запропонував альтернативне пояснення виникнення Всесвіту, яке ставить під сумнів усталені уявлення.