Всесвіт не існуватиме вічно: фізики з'ясували, коли він розпадеться на частини

У новому дослідженні фізики вирахували потенційну тривалість існування космосу.

Про це пише Popular Mechanics.

Автори дослідження пояснюють, що Всесвіт заповнений квантовими полями, багато з яких порожні або дорівнюють нулю. Але одне з квантових полів, поле Хіггса, відрізняється від інших. Воно керує масою багатьох фундаментальних частинок, таких як електрони і кварки.

На відміну від усіх інших квантових полів, поле Хіггса має значення за замовчуванням вище нуля. Збільшення або зменшення значення поля Хіггса збільшить або зменшить масу електронів та інших частинок. Якби значення поля Хіггса дорівнювало нулю, то ці частинки не мали б маси.

Фізики вважають, що розпад простору відбудеться, якщо поле Хіггса тунелює, тобто перейде на вищий енергетичний рівень. У Всесвіті є загальна рівновага, яка розірветься на частини, якщо все раптово стане важчим або легшим на рівні частинок. Це більш масштабна версія того, що сталося б на Землі, якби її гравітація раптово сильно змінилася.

Виходячи з нових розрахунків фізики припускають, що Всесвіт не зникне за 13,8 млрд років, а саме стільки він існує.

Нагадаємо, в журналі The Astrophysical Journal було опубліковане дослідження Університету Оттави, яке кидає виклик тій моделі Всесвіту, яку ми знаємо, та вказує, що в ній насправді немає місця темній матерії.

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