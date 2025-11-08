Всесвіт почав стискатися: астрофізики пропонують новий сценарій "кінця світу"

Всесвіт / © Freepik

Революційне дослідження ставить під сумнів Нобелівську премію 2011 року. Вчені припускають, що темна енергія слабшає, а розширення Всесвіту сповільнюється. Наш Всесвіт чекає не «Велике заморожування», а «Великий колапс».

Про це пише Universe spase tech.

Десятиліттями науковці мали докази, що наш Всесвіт не просто розширюється, а робить це з постійним прискоренням. Цей загадковий ефект пояснювали невідомою темною енергією — концепцією, за яку 2011 року була присуджена Нобелівська премія.

Проте нове революційне дослідження ставить під сумнів цю фундаментальну теорію.

Команда астрофізиків, проаналізувавши дані з 300 галактик, дійшла висновку, що розширення Всесвіту, можливо, не прискорюється, а навпаки — починає сповільнюватися. Це відкриття, опубліковане в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, суперечить усталеному погляду на темну енергію.

«Якщо наші результати підтвердяться, це стане значним зрушенням у космології з часу відкриття темної енергії 27 років тому», — заявив Янг-Вук Лі з Університету Йонсей, співавтор дослідження.

Ключовим доказом існування темної енергії завжди були наднові зорі типу Ia. Їхня стала яскравість дозволяє точно вимірювати космічні відстані. Саме спостереження за тьмянішими, ніж очікувалося, надновими і привели науковців до висновку про прискорене розширення.

Однак нове дослідження виявило зв’язок між яскравістю цих зір та віком їхніх материнських галактик. Виявилося, що тьмяність може бути не ознакою прискорення, а наслідком еволюції самих світил. Це означає, що наші «стандартні свічники» можуть бути не такими вже й стандартними, що ставить під питання всі попередні розрахунки.

Команда Лі не заперечує існування темної енергії повністю. Натомість науковці припускають, що ця сила може еволюціонувати та слабшати з часом. Цю ідею підтримує й інше масштабне дослідження — Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI).

Нова доля Всесвіту

Якщо темна енергія справді слабшає, це радикально змінює наші прогнози щодо кінця світу.

За старою теорією, на нас чекав або «Великий розрив» (постійне прискорення розриває космос), або «Велике заморожування» (Всесвіт нескінченно розширюється і охолоджується).

Нова теорія пропонує драматичніший сценарій: «Великий колапс». Якщо темна енергія ослабне, гравітація візьме гору, Всесвіт почне стискатися і зрештою сколапсує в сингулярність.

«Замість того щоб закінчитися Великим розривом, тепер можливий Великий колапс», — пояснює Лі.

Наразі науковці чекають на нові дані з обсерваторії Vira Rubin, які дозволять проаналізувати вже 20 тисяч галактик. Це дослідження може остаточно підтвердити одну з найбільших таємниць космосу.

Нагадаємо, астрономи знайшли «космічний океан» біля чорної діри. Це найбільший резервуар води у Всесвіті, який містить у 140 трильйонів разів більше води, ніж усі океани нашої планети. Він є хмарою водяної пари, що оточує далекий квазар, що доводить існування води в ранньому Всесвіті.