Всесвіт влаштований не зовсім так, як вважав Ейнштейн: сенсаційне дослідження вчених

Досліджуючи світло десятків мільйонів галактик за допомогою Спектроскопічного приладу темної енергії (DESI), вчені виявили дещо, що може змінити наше уявлення про влаштування Всесвіту.

Про це пише The Economist.

DESI – це інструмент дослідження темної енергії, з якої Всесвіт складається, як передбачає сучасна наука, на 68%. Донедавна вчені думали, що щільність темної енергії не змінювалася від моменту виникнення Всесвіту, 13,8 мільярда років тому. Однак дані, зібрані інструментом DESI, припускають, що це не так: тепер видно ймовірність того, що щільність змінювалася з часом.

Якщо результати виявляться вірними, це може спричинити кризу космології.

Прямі докази існування темної енергії з'явилися 1998 року, коли вчені виявили, що надзвичайно яскраві вибухаючі зірки, які називаються надновими, віддаляються від Землі набагато швидше, ніж було б слід. Їхній висновок: відбувається як розширення Всесвіту, так і прискорення даного розширення.

"Люди цього не очікували", – сказав Адам Рісс із Університету Джонса Хопкінса, який отримав Нобелівську премію з фізики за це відкриття у 2011 року.

Основна гіпотеза про природу темної енергії полягає в тому, що це енергія, властива вакууму порожнього простору. Згідно з квантовою теорією, вакуум насправді не порожній, він наповнений незліченними парами частинок і античастинок, які виникають невідомо з чого і одразу ж анігілюють одна одну. Ці взаємодії виробляють енергію вакууму, яка в масштабах космосу нібито може розсунути простір на частини. Ця ідея не позбавлена ​​проблем: коли фізики намагаються обчислити, якою буде щільність енергії вакууму, вони отримують значення на 60–120 порядків більше, ніж те, що підтверджують дані спостережень у цей час – фіаско, відоме як вакуумна катастрофа. Вирішення цієї проблеми вимагає фундаментально нового розуміння.

Нагадаємо, в журналі The Astrophysical Journal було опубліковане дослідження Університету Оттави, яке кидає виклик тій моделі Всесвіту, яку ми знаємо, та вказує, що в ній, насправді, немає місця темній матерії.

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