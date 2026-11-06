Втекти не вийде: в Австралії виявили павука, який бігає швидше за людину

Павук-мисливець виявився найшвидшим серед інших восьминогих / © Getty Images

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Коричневий павук-мисливець, який мешкає у штаті Квінсленд в Австралії, здатний бігти зі швидкістю 3,59 метра за секунду — це приблизно 13 км/год. Рекордний результат зафіксували під час порівняння швидкості пересування 258 видів павуків.

Про це пише журнал Science & Vie.

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Як визначили найшвидшого павука

Міжнародна команда дослідників з Imperial College London та Університету Грайфсвальда в Німеччині зібрала дані про 258 видів павуків із 64 родин. Безпосередньо науковці виміряли швидкість 236 особин, які представляли 162 види, а для ще 96 видів використали результати попередніх досліджень.

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Павуків поміщали в контейнер із розміченим папером на дні та знімали їхні переміщення високошвидкісною камерою. Щоб змусити тварин рухатися, їх обережно торкалися пензликом або тупим предметом. Птахоїдів, які неохоче тікали, стимулювали короткими потоками стисненого повітря.

Абсолютним рекордсменом став коричневий павук-мисливець масою близько трьох грамів. Його пікова швидкість — 3,59 м/с — майже вдвічі перевищила показник попереднього рекордсмена, марокканського павука-флік-флак, який розганявся приблизно до 1,7 м/с.

Однак тут є важлива відмінність: марокканський павук досягає швидкості за допомогою акробатичних перекидів, а не звичайного бігу. Тому дослідники звернули увагу на те, що австралійський вид демонструє особливо високу швидкість саме під час пересування на лапах.

Чому павук-мисливець так швидко бігає

Науковці порівняли швидкість павуків із будовою їхнього тіла та з’ясували, що важливу роль відіграє довжина ніг відносно розміру тіла. У найшвидших бігунів кінцівки пропорційно довші, що дає змогу робити ефективніші кроки.

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Водночас найбільші павуки не обов’язково найшвидші. Надмірна маса тіла створює механічні обмеження для м’язів і руху. Тому найкращі результати демонструють тварини середнього розміру, які мають достатньо потужні кінцівки, але не несуть надмірної ваги.

Є й інший нюанс: 3,59 м/с — це короткочасний піковий результат, якого павук досягає лише на частку секунди. Його середня швидкість під час тривалішого бігу становить приблизно 2 м/с, або 7,2 км/год.

Точну видову належність рекордсмена також ще належить остаточно встановити. У південно-східному Квінсленді живуть два дуже схожі коричневі павуки-мисливці — Heteropoda jugulans і Heteropoda cervina. Відрізнити їх непросто, тому дослідники не виключають додаткового аналізу ДНК. Крім того, вчені впевнені, що серед невивчених видів можуть бути ще швидші павуки.

Незвичайні павуки — останні новини

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