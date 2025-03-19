Вулкан Сперр на Алясці може вибухнути: вчені б'ють на сполох

Спостереження за Сперром показують тривожні зміни. Вулкан може вибухнути, як у 1992 році.

Вчені попереджають, що вулкан Сперр на Алясці може найближчим часом вивергнутися.

Про це повідомило Live Science.

Гора, що розташована за 130 км від Анкориджа, зараз викидає незвичайні рівні вулканічних газів, що підвищує ймовірність виверження. Минулого року під вулканом спостерігалися землетруси та танення льоду, що свідчить про активність магми під поверхнею.

Геологи з Аляскинської вулканічної обсерваторії вважають, що ці підземні зміни можуть привести до вибухового виверження, подібного до тих, що сталися в 1953 і 1992 роках. Спостереження за збільшенням викидів газів, таких як вуглекислий газ і діоксид сірки, підтверджує це припущення.

Якщо активність вулкана продовжиться, наступним сигналом до виверження буде вулканічний тремтіння — довготривалі поштовхи, які можуть тривати кілька годин або днів. За словами науковців, саме такий рух магми був попереднім сигналом перед виверженням в 1992 році, і ймовірно, він знову вказує на наближення катастрофи.

Нагадаємо, вчені виявили "прихований розділ" еволюції людини. Результати їх дослідження свідчать, що історія людства набагато складніше, ніж вважалося раніше.

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